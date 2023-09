‘Barbie’ ya supera a ‘Harry Potter’ en el ranking de las películas más taquilleras de la historia

Barbie continúa batiendo récords. La película dirigida por Greta Gerwig, con Margot Robbie como protagonista, apuntaba a convertirse un éxito en taquilla y las previsiones no se equivocaron, pues se ha coronado como el mejor estreno del año, pero no es su único logro.

La película costó 100 millones de dólares y solo en su primer fin de semana ya tuvo una recaudación de unos 160 millones en Estados Unidos y más de 300 en todo el mundo, amortizando por completo el costo de la producción de Warner.

Su siguiente hito fue convertirse en el estreno más taquillero del año, y ahora, después de 12 años en lo más alto, Barbie ha superado a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2 en taquilla, convirtiéndose en la película más exitosa de la historia de Warner.

#Barbie officially becomes Warner Bros.’ highest grossing global release in HISTORY, surpassing ‘Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2.’ pic.twitter.com/zUwgd0qGSN

Por el momento, Barbie ya supera los 1342 millones de dólares en taquilla, cifra que hasta entonces tan solo había conseguido Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2, siendo el mayor éxito de Warner hasta que la película basada en la famosa muñeca de Mattel ha llegado para cambiar la historia.

De esta forma, Barbie se ha posicionado como la nueva película más vista de la compañía en toda su historia, superando los los 600 millones de recaudación solo en Estados Unidos, a los que hay que sumar otros 750 en el resto del mundo.

Estas cifras sitúan a Barbie como la 13ª película más taquillera de Estados Unidos y, como la 17ª de la historia mundial de la industria del cine. No obstante, aún le quedan varias semanas en cartelera, para seguir aumentando sus récords.

#Barbie broke Warner Bros.’ record, surpassing Harry Potter and Deathly Hallows Part 2, with $1.342 billion worldwide and $600 million domestically, the 13th movie to do so! pic.twitter.com/V9FP6FvfSw

— Cine Updates (@Updates4Cinema) September 1, 2023