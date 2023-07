‘Barbie’: la película de Margot Robbie y Ryan Gosling ¿tiene escena post créditos?

El pasado 20 de julio por fin llegó la película de Barbie a los cines de España. La esperada película de Greta Gerwig ha inundado los cines del país de personas vestidas de rosa que no podían esperar más y han acudido al estreno.

De momento, todas las críticas a la película de la muñeca más famosa de Mattel han sido positivas. Una estética impecable llena de rosa fucsia y colores vibrantes, feminismo, grandes actuaciones, buena banda sonora y reflexiones profundas. Si las expectativas estaban altas, se puede decir que no han defraudado e incluso se han superado.

Una de las preguntas que más se hace la gente es, ¿tiene Barbie escena post créditos? El público se ha acostumbrado a grandes producciones como las del Marvel Cinematic Universe (MCU) que suelen tener esta clase de escenas e incluso más de una por película. Además, estas suelen ser de vital importancia ya que, aunque algunas son más cómicas, otras contienen información sobre futuras entregas de la saga o del pasado de esta.

Sin embargo, la directora en este filme ha decidido no incluir ningún tipo de escena post créditos. El final por sí solo ya cierra del todo la trama de la película y no deja ningún hilo suelto que necesite de resolución posteriormente. Si te quedas hasta el final, lo único que observarás es los créditos finales con Billie Eilish de fondo cantando What Was I Made For? En la primera parte de ellos los acompañan algunas imágenes más de los actores que sí que merece la pena ver si quieres esperar.

Aunque la película de Barbie no tenga estas escenas, nunca está de más tener presente cuando vayas al cine que en esos minutos en los que normalmente la gente abandona la sala a toda prisa puede esconderse información o material extra sobre la propia obra o sobre otras próximas.