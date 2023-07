Billie Eilish estrena ‘What Was I Made For?’ para la BSO de ‘Barbie’

Billie Eilish ha vuelto por todo lo alto. El pasado viernes 14 de julio, la artista estadounidense presentó su nuevo single, una canción titulada What Was I Made For?, con la que ponía punto y final a una época de silencio musical, centrada en la composición y grabación de su nuevo disco.

El nuevo single de Billie Eilish era uno de los lanzamientos musicales más esperados del año, algo que demostró la gran acogida que tuvo What Was I Made For? en las primeras horas desde su publicación en todas las plataformas digitales a nivel internacional.

Esta canción es muy especial por muchos motivos, entre ellos porque se trata de un tema que formará parte de la banda sonora de la nueva película de Barbie. De esta forma, la estadounidense se une a artistas de la talla de Dua Lipa, Karol G o Nicki Minaj, que también forman parte de la banda sonora de la película.

Por otro lado, el nuevo single de Billie Eilish llegó acompañado de un videoclip, que tan solo tres días después de su lanzamiento ya suma más de 8,2 millones de visualizaciones, y no ha dejado de escalar posiciones entre las principales tendencias de Youtube a nivel mundial.

En el videoclip, la propia Billie Eilish se convierte en una de las icónicas muñecas de Mattel, protagonizando una de las grandes baladas del disco, y de las canciones más emotivas, donde el sentimiento y la voz de la artista estadounidense se llevan todo el protagonismo.

El 2023 apuntaba a ser el año del esperado comeback de Billie Eilish, la artista estadounidense llevaba mucho tiempo trabajando en su nueva era musical, y al igual que la anterior, todo parece indicar que va a ser una etapa llena de éxitos para la joven, cada vez más consolidada dentro de la industria musical.