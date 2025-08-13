Jhayco, reconocido artista puertorriqueño, arrestado en Miami por posesión de cocaína y cannabis
El cantante fue detenido en Miami
No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Jhayco se ha convertido en uno de los artistas de reggaetón más reconocidos en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. El puertorriqueño no solamente brillaba con luz propia como cantante, sino también como productor y compositor. De esta forma, gracias a su música, ha conseguido dar la vuelta al mundo. A pesar de todo, en las últimas horas, Jhayco no está siendo noticia por algo que tenga relación con el ámbito musical, ni mucho menos. Este martes, en el condado de Miami-Dade (Estados Unidos), se ha procedido a su detención tras haber sido acusado de posesión de cocaína y cannabis. Algo verdaderamente sorprendente e inesperado, que ha dejado completamente descolocados a todos y cada uno de sus seguidores. Gracias al expediente judicial de esa jurisdicción de Florida, se han podido saber detalles más concretos de lo sucedido.
Jesús Manuel Nieves Cortés, artista de 32 años conocido popularmente como Jhayco, fue detenido aproximadamente a las 2:55 de la madrugada (hora local, 6:55 GMT) mientras estaba conduciendo, a baja velocidad, por Miami. Los agentes indicaron que, al acercarse al vehículo en cuestión, no tardaron en percatarse de un fortísimo olor a cannabis. Pero no todo quedó ahí, puesto que, al parecer, también se dieron cuenta de que el artista supuestamente tenía polvo blanco en sus pantalones y en su nariz. Por si fuera poco, al pedirle que se identificase, el cantante puertorriqueño confesó que no llevaba consigo el carné de conducir. De esta forma, y como suele ser habitual en estos casos, los agentes de policía no dudaron un solo segundo en pedir colaboración al artista para poder proceder al registro del coche. Fue entonces cuando encontraron dos bolsas de 7 gramos de cannabis en cada una de ellas.
Pero no todo queda ahí, puesto que en los bolsillos de Jhayco descubrieron que había tres bolsitas transparentes de cocaína, de 2 gramos de peso aproximadamente. Por lo tanto, el cantante puertorriqueño se vio obligado a enfrentarse a dos cargos. Por un lado, por posesión de cocaína (ya abonó la fianza de 2.500 dólares) y, por otro lado, por posesión de cannabis (pagó los 500 dólares que le solicitaban).
Por lo tanto, esta detención ha supuesto un durísimo golpe a nivel personal para el cantante de grandes éxitos como es el caso de Dákiti con Bad Bunny o, incluso, de Ley seca, su colaboración con Anuel AA. Al fin y al cabo, a pesar de tener una trayectoria profesional verdaderamente brillante, todo se ha visto manchado y salpicado por este terrible suceso que tuvo lugar la pasada madrugada en Miami.
Cabe destacar que, por el momento, ni el artista ni su círculo más cercano a nivel personal y profesional se han pronunciado sobre el altercado. A buen seguro, Jhayco hablará para tratar de explicar a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram qué ha ocurrido y cómo se ha sentido durante todo este proceso.