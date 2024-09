No es ningún secreto que La Revuelta se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. La llegada de David Broncano a RTVE no ha dejado indiferente a nadie. Cada día que pasa, son más los espectadores que deciden conectar con este programa para dejarse llevar por su naturalidad y frescura. Tras una semana de récords en cuanto a audiencia, a pesar de medirse contra un peso pesado como es El Hormiguero, el pasado martes 17 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega. De esta forma, vimos la llegada del primer invitado internacional en La Revuelta. Recién llegado de Puerto Rico, Jhayco aterrizó en el programa de David Broncano para presentar su nuevo disco, titulado Le Clique: Vida Rockstar (X). Este proyecto vio la luz el pasado 6 de septiembre, siendo el tercer álbum de estudio del cantante boricua.

Después de la llegada a plató y de la entrevista para hablar de este álbum y de los próximos proyectos que están por venir, Jhayco tuvo que responder a las preguntas clásicas del programa. De esta forma, David Broncano quiso saber cuánto dinero tenía en el banco y las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes. El artista puertorriqueño comenzó respondiendo a la primera de ellas, y lo hizo de la siguiente manera: «Unos 100 o 200». El presentador de La Revuelta, como no podía ser de otra manera, se quedó completamente sorprendido y sin palabras. Es por eso que le preguntó si se refería a millones, por lo que el boricua aseguró que era broma. Lo cierto es que no quería dar una cifra exacta sobre el dinero que tiene en el banco, pero es un hecho que debe ser una cantidad elevada teniendo en cuenta que es uno de los artistas urbanos con más éxito en todo el mundo.

Acto seguido, David Broncano pasó a formular la segunda de las preguntas clásicas, que era la referente a las relaciones sexuales en el último mes. Es entonces cuando Jhayco decidió sincerarse con el conductor de La Revuelta: «No he tenido. Este mes nada, cero. Conmigo mismo sí, pero con otra persona no», reconoció.

Ahora, lejos de que solo haya dos preguntas clásicas, se ha dado el paso de añadir una más a la lista: «¿Eres más machista o más racista?». El cantante no dudó un solo segundo en responder de la siguiente manera, y lo hizo de forma contundente: «No soy ni racista ni machista». Acto seguido, se levantó para enseñar a cámara un colgante que tenía en su pantalón, y continuó con su respuesta: «Soy un macho sentimental».

Como era de esperar, el presentador de La Revuelta se quedó sin palabras, ya que no se esperaba en absoluto esa respuesta de su invitado: «Con eso está ya todo arreglado. Había muchas formas de contestar a esto y una de ellas es esa, un colgante en el que ponga ‘Macho sentimental’, no tengo nada más que decir. No me lo esperaba».