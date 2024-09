Irene Escolar sorprende en ‘La Revuelta’ con un «zasca» a DjMariio: «La única diferencia es que…»

No es ningún secreto que La Revuelta se ha convertido en uno de los programas más exitosos y que más está dando de qué hablar en lo que llevamos de temporada. Se estrenó hace tan solo una semana y ya está consiguiendo superar al rey del access prime time, que no es otro que Pablo Motos con El Hormiguero. De hecho, en la entrega del pasado lunes donde Elisabet Casanovas e Irene Escolar acudieron como invitadas, el programa de David Broncano logró un 19,5% de cuota de pantalla, reuniendo a nada más y nada menos que 2.591.000 espectadores. En esta ocasión, las actrices aterrizaron en el Teatro Príncipe de Gran Vía para presentar su nuevo proyecto en RTVE, titulado Las Abogadas. Pero no fueron las únicas en ser entrevistadas por David Broncano, ya que también disfrutamos de la presencia de DjMariio, uno de los creadores de contenido más conocidos de nuestro país.

A pesar de todo, Elisabet Casanovas e Irene Escolar no conocían mucho el trabajo que hacía el streamer en redes sociales. Es por eso que no tardaron en preguntarle a qué se dedicaba exactamente y cómo ganaba dinero. El organizador de El Partidazo 5 no dudó en sincerarse, asegurando que básicamente lo que hacía era jugar a videojuegos de fútbol, grabarse mientras lo hace y enfadarse muchísimo cuando perdía. Es más, reconoció que de vez en cuando exageraba esa reacción para entretener aún más a sus espectadores. Fue entonces cuando Irene Escolar decidió hacerle otra pregunta: «¿Pero tú ganas mucho? No de dinero», refiriéndose a los partidos. Él no tardó en asegurar que, cuando pierde, es cuando más gente le ve porque se pone muy nervioso. Así pues, dejaba claro que esos enfados tan sumamente peculiares formaban parte de su contenido en redes sociales.

«Si no tuviera una cámara no le daría puñetazos a la silla, por ejemplo», reconoció DjMariio. Un comentario por el que David Broncano llegó a la conclusión de que, en realidad, él también era un poco actor. «Un poquito sí, pero soy una persona natural», admitió el streamer. Una afirmación que vino acompañada por un «zasca» por parte de Irene Escolar.

«La única diferencia es que nosotras ganamos poco y estudiamos mucho», espetó la actriz de Las Abogadas. Un comentario que, como era de esperar, dejó completamente sin palabras a DjMariio. Y todo para tratar de poner en valor el excepcional trabajo que hacen los actores cuando se involucran en todos y cada uno de sus proyectos.

Una vez las invitadas se despidieron, se quedaron solos David Broncano y el streamer. El presentador de La Revuelta no tardó en lanzar una pregunta muy concreta a su invitado: «¿Qué te ha parecido la interacción con las actrices?». DjMariio respondió con total sinceridad: «Me han dado un palo pero…» Posteriormente, en su cuenta de X (antes conocido como Twitter), escribió lo siguiente: «Me domó». Fue, sin duda, uno de los momentazos de esta primera entrega de La Revuelta de esta semana.