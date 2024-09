El truco de David Broncano para poder seguir haciendo las preguntas sobre sexo en ‘La Revuelta’

TVE ha dado por comenzada su temporada con el estreno de La Revuelta, el esperado programa que seguirá con la esencia de La Resistencia después de su salto de Movistar Plus+ a la cadena pública. Pese a los rumores, los miembros del programa han decidido guardar silencio sobre qué ocurrirá o si habrá cambios obligados debido a su nueva casa, aunque todo apunta a que se mantendrá la mayoría de las señas de identidad, siendo las preguntas sobre sexo y el dinero lo que más dudas genera. David Broncano ha querido explicar el truco que tendrá que hacer para no perder una de las partes más interesantes de cada una de las entrevistas a los famosos.

El primer gran cambio es el de cadena, ya que pasa de una plataforma de pago a un canal en abierto donde tendrá que competir en audiencia con programas como El Hormiguero, el hasta ahora programa imbatible del acces prime time. Pero no es el único, ya que también el horario es muy distinto, ya que pasa de emitirse a las 21:40 h., donde el tipo de público no es el mismo que tenían antes, donde arrancaban a las 23 h. Ahora tendrán que adaptarse a unos espectadores que no solo son fans de su humor, también está la audiencia general de TVE, que deberá descubrir sus bromas y sus parodias, por lo que deberán adaptarse a mucha gente todavía no les conoce.

Uno de los problemas para hablar de según que temas es que Broncano y los suyos deberán respetar el horario de especial protección infantil, donde no se pueden emitir programas y contenidos que no sean aptos para mayores de 18 años. Las preguntas sobre las relaciones sexuales y bromas sobre este mismo tema no podrán hacerse hasta las 22:00 h., momento en el que acaba este horario protegido, aunque seguro que TVE tendrá mucho que decir sobre el lenguaje que se use.

La solución de La Revuelta para preguntas clásicas

Pese a todo, el presentador andaluz no está especialmente preocupado, como ha dejado claro en una entrevista concedida a El País días antes del estreno de su programa. Según palabras, respetará es horario para no utilizar según qué palabras, pero no será un impedimento. «No veo el problema de hablar de relaciones sexuales. En La Resistencia nos podíamos poner superexplícitos. Aquí seguramente no. Pero hablar metafóricamente también tiene su punto», ha dicho al citado medio.

Los colaboradores de Broncano

El programa no cambiará demasiado respecto a lo que ya conocen los fans de La Resistencia, ya que se seguirá grabando cada tarde en el Teatro Príncipe Gran Vía, el lugar que ha sido su casa desde hace años. Sobre sus colaboradores, se mantienen viejos conocidos como Grison, Ricardo Castella, Lala Chus, Valeria Ros, Yunez Chaib, Pablo Ibarburu, Pantomima Full o Ernesto Sevilla, además de que habrá apariciones habituales de nombres como Antonio Resines o Dani Rovira.