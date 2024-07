David Broncano se despide de Movistar Plus+: «Se complicó todo porque no llamamos al 1004»

Ya solo quedan unos meses para David Broncano y todo su equipo de La Resistencia arranquen una nueva etapa en TVE, pero antes están cerrando su paso por Movistar Plus+. Con motivo de su última grabación en la que hasta ahora ha sido su casa, el presentador ha querido despedirse de la cadena por estos siete años de éxitos.

«Último día en Movistar Plus+. Han sido siete años y nos han tratado muy bien. El programa no se podría haber hecho en otro sitio, lo digo en serio», ha dicho el jienense en la sección de Jorge Ponce, su director. «Si no hubiera sido por Movistar Plus+, este programa no habría existido», ha continuado en un último reconocimiento a la cadena.

Tenemos un trastero hasta arriba de mierdas que estamos acumulando pero hay que darles salida. #laresistencia pic.twitter.com/CyQjgI6u4s — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 3, 2024

Pese a todo, Ponce no ha perdido la oportunidad de hacer más bromas y ha dejado claro que una de las últimas cosas que les quedan por hacer «es llamar al 1004 para despedirnos, para pedir la portabilidad. A lo mejor nos ofrecen un iPhone y nos quedamos…».

Este comentario lo ha aprovechado el presentador para bromear sobre la polémica que ha levantado su desembarco en la cadena pública. Su fichaje, que tendrá un coste de 14 millones de euros por temporada, ha dado mucho que hablar y hay serias dudas de que este formato pueda funcionar en un canal en abierto o que incluso puedan mantener su esencia de entrevistas y humor sin ningún tipo de filtro.

«Igual se complicó todo mucho porque no llamamos al 1004», ha dicho Broncano recordando que las negociaciones con el consejo de RTVE fueron muy complicadas, tanto que durante semanas fue un tema que no terminaba de salir adelante. Para complicarlo todo, coincidió con las destituciones en solo unas horas de José Pablo López -director de contenidos- y Elena Sánchez -presidenta interina-.

No podemos despedir esta preciosa esta etapa en Movistar Plus+ sin hacer una cosa. Igual hasta nos quedamos. #LaResistencia pic.twitter.com/WhqUayc2dt — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 3, 2024

David Broncano comenzó como colaborador de Buenafuente

El 1 de febrero de 2018 Movistar Plus+ arrancó un nuevo programa que nacía para servir de continuación de Late Motiv, el programa que presentaba Andreu Buenafuente y que era la estrella de #0, como se llamaba el canal en aquel momento. El jienense había conseguido ascender, pasando de colaborador a tener su propio programa de televisión, aunque en aquel momento nadie pensaba que tendría incluso más éxito que el programa del que nació.

Ricardo Castella y Jorge Ponce han sido las otras dos patas de este triunfo que ha llegado gracias a los vídeos de YouTube, X (antes conocido como Twitter) e Instagram, una viralidad que le ha llevado a ser el programa de una cadena de pago con mayor impacto hasta el momento.

Ahora queda por saber si podrán utilizar la marca La Resistencia en su nueva etapa en La 1, pero también si tendrán la confianza de los directivos para continuar con sus preguntas clásicas y su humor sin filtros, algo que no parece que será fácil. Todo apunta a que deberán adaptarse a un público mucho más amplio y que no aceptará según qué contenidos, algo que en la televisión de pago e internet es un reclamo.

Los rivales de David Broncano la próxima temporada no se lo pondrán fácil, ya que deberá pelear por llamar la atención de los espectadores que no quieran ver El Hormiguero, pero Telecinco también peleará por esa franja. Tras el fracaso de Cuentos Chinos, la cadena de Mediaset está preparando un ambicioso proyecto con Carlos Latre como presentador, un fichaje que ha conseguido robar a uno de los colaboradores más queridos de Pablo Motos.