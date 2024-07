Arturo Valls responde a las preguntas de ‘La Resistencia’: «Bien por un lado, no tan bien por el otro»

Arturo Valls es uno de los invitados que más juego suele dar en sus visitas a programas, por lo que su visita a La Resistencia era muy esperada por lo que allí pudiera pasar. El actor y presentador ha cumplido con lo que se esperaba y ha dejado grandes respuestas a las preguntas clásicas de Broncano.

Mala persona es la película que protagoniza y que llega este miércoles tres de julio a los cines. En ella interpreta a Pepe, un hombre que durante toda su vida ha sido la mejor persona que sus amigos, familiares y vecinos han podido conocer, pero una mala noticia le hará cambiar.

Cuando es diagnosticado por la doctora con menos tacto del mundo de que sufre un tumor cerebral irreversible y de que nada podrán hacer por evitar que muera, decide convertirse en la peor persona del mundo. Para eso necesita la ayuda de un amigo, que le enseñará a ser cómo nunca ha sido para que nadie le eche de menos cuando muera.

Las malas personas no nacen, se hacen. O al menos eso cree Pepe. Tras un diagnóstico fatal se convierte en una mala persona para alejar a su familia y que no sufran cuando no esté. #MalaPersonaLaPelícula, protagonizada por @ArturoValls, 5 de julio en cinespic.twitter.com/wCE5a7XUKF — CHAO Management (@chaomanagement) May 22, 2024

Arturo Valls responde a las preguntas del sexo y el dinero de La Resistencia

Aunque en otras ocasiones pudo evitar las preguntas clásicas llevando a su hijo al teatro o incluso tuvo la suerte de que acudió cuando no se hacían, esta vez no se ha podido librar de ellas. Es por eso que Broncano le ha pedido que diera «un dato real» debido a que es un presentador de éxito que se supone que tendrá una economía muy saneada.

Tras dar algún rodeo, el valenciano ha decidido lanzar una respuesta que ninguno esperaba: «¿Un dato exacto? Con ocho contesto a todo. ¿A qué nunca te había pasado aún?». Pero el presentador no se había dado cuenta y se estaba recreando en los 8 millones de euros que tendría en el banco, por lo que han tenido que explicarle que no era solo para el tema monetario.

Nunca seis ceros se dijeron dijeron de forma más clara sin nombrarlos. Que disfrute @ArturoValls, si da gusto verle. pic.twitter.com/8kChclZDY0 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 2, 2024

Es una cifra que contesta a las dos preguntas», ha insistido Arturo. En ese momento David ya se ha dado cuenta de que eso también valía para la pregunta sobre el sexo: «Dar una respuesta que valga para las dos no es nada fácil. Si tienes menos de un millón de euros no puedes hacerlo», ha dicho entre risas.

Una vez asimilado el dato, el presentador ha dado su opinión y ha dejado claro que es un «buen dato por un lado» (en lo económico), pero no tan bueno por el otro (en lo sexual)». En ese momento Grison ha tomado la palabra para dejar claro que el invitado de La Resistencia tampoco estará llorando por las esquinas: «Cuando te sientas triste mira la cuenta del banco».

Arturo Valls y Broncano serán compañeros de cadena

Aunque no es un tema del que le guste hablar al andaluz, su fichaje por TVE para la próxima temporada sigue dando mucho que hablar, algo que el invitado ha aprovechado para sacar el tema y hablar de su próximo proyecto. El valenciano ha comprado de su propio bolsillo los derechos del programa That’s My Jam, que después de una primera temporada en Movistar Plus+ saltará a La 1 la próxima temporada. Para promocionarlo ha cantado una canción que seguro que se podrá ver en el programa, una apuesta personal en la que se juega su propio dinero como productor.