Khea hace una confesión sexual en ‘La Resistencia’ que obliga a Broncano a pedirle perdón

El cantante argentino Khea ha sido uno de los últimos invitados de La Resistencia de esta temporada antes de que David Broncano y su equipo se marchen a TVE. El artista se encuentra en España promocionando la que será su gira por España el próximo mes de noviembre, en la que visitará tres ciudades de nuestro país.

El cantante actuará en la Sala But de Madrid el 5 de noviembre, en la Sala Apolo II de Barcelona el 7 de noviembre y cerrará su tour con una fecha en Joy Multiespacio de Valencia el 8 de noviembre de 2024. Con motivo de este anuncio ha querido visitar el teatro del programa.

Como era de esperar, además de hablar que cualquier tema que nada tenía que ver con el mundo de la música y su carrera, llegó el momento de responder a las preguntas clásicas sobre el dinero y el sexo, donde ha dado algunos detalles que seguro que muchos querían saber.

La estrella del trap ha asegurado que conocía estas cuestiones, momento que el presentador ha dejado claro que las hace obligado y no por gusto. «Estamos bien», ha dicho el cantante para no dar detalles antes de contar que está «lo suficiente para ser feliz», especialmente después de regalarle una casa a su madre para sacarla de su barrio.

La historia ha sido especialmente sentimental, ya que ha contado que su madre lloró al saber la noticia y al comprobar que su hijo está manejando bien el dinero que está ganando después de haber tenido problemas en el pasado. Tras entregarle las llaves, ahora está en el momento de decorar la casa a su gusto, aunque no ha sido el único lujo que se ha pegado, ya que también ha contado que el pasado mes de marzo hizo un viaje a Japón que no ha dudado en compartir en sus redes sociales.

Khea contesta a la pregunta sobre el sexo de La Resistencia

Sobre el tema sexual, Broncano ha tocado en hueso y se ha encontrado con una respuesta que no esperaba, ya que nadie sabía de la situación sentimental del invitado de La Resistencia. «Me acabo de separar hace unas semanas», una respuesta que ha dejado al presentador muy parado: «Pregunta inoportuna, te pido perdón».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Resistencia por M+ (@laresistencia)

«Antes de venir, el viernes, me junté con mi ex y ahí hubo…», ha seguido diciendo el rapero en un giro inesperado. «Con tu ex, eh. La prórroga, el tercer tiempo, el desempate», ha dicho sorprendido Broncano después de escuchar la relevación.

Pero no acabaron ahí las confesiones: «Como son 30 días, las dos semanas antes de separarme… Toda la relación fue muy eufórica». Entre broma y broma, el argentino ha dejado claro que su ex pareja y él están «cerrando vínculo de forma sana» y que gracias a eso todos los encuentros están siendo «más intensos».

Tras decir que este final con su ex ha sido «la traca final, la mascletà», las bromas no han acabo ahí por parte del conductor: «Acabaste la relación quemando mecha», rematado David ante lo que acababa de escuchar de parte de su invitado.