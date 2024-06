María Becerra sorprende a David Broncano en ‘La Resistencia’: «¿Cuántas veces mojaste el churro?»

La Resistencia está viviendo sus últimos días en Movistar Plus+ y ya piensa en su llegada la próxima temporada a TVE, donde tendrá que competir con El Hormiguero por la audiencia. Pero antes de ese momento, David Broncano y compañía han tenido a la cantante María Becerra como una de las últimas invitadas de esta etapa.

Al comienzo de la noche, además de intentar sin éxito cocinar uno de sus platos favoritos, ha confesado ante las cámaras que tiene una gran afición por los sudokus y los pasatiempos. «Me gustaría sacar una revista con crucigramas», una frase que pocos esperaban escuchar de una de las estrellas del reggaetón y la música urbana.

El presentador no dejó para la oportunidad de decirle a su invitada que tiene «una actitud de vieja», algo que ella ha terminado confirmado al contar que le gusta irse a la cama pronto y que no soporta algunas actitudes de los jóvenes. «No me gusta la fiesta, no me gusta tanto los jóvenes, es como que siempre reniego…», ha dicho ante las risas del teatro.

Como ejemplo de esta actitud, la cantante ha contado que soporta ver a chicos jóvenes llegar a una playa con un altavoz con la música a todo volumen y comportarse como pubertos.» Esa actitud del joven que se lleva por delante a los mayores sin respeto no me gusta. Me gusta más la paz», ha confesado.

Pese a que se relaciona con gente de su edad, lo cierto es que se siente más cómoda con algunas amistades que ya tienen alrededor de 30 y 40 años, por eso se mueve mejor con ellos. Otro dato que nadie esperaba, es que María Becerra tiene ganas de «adoptar a un abuelo», aunque no sabe «si eso se hace» y por eso le gustaría ir algún día a un asilo.

María Becerra responde a las preguntas de La Resistencia

Que está bien atendida, @MariaBecerra22 Enhorabuena a los premiados y a seguir cuidando de esta manera la piel y el pelo. pic.twitter.com/f8W081P22J — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 26, 2024

Tras hablar de su gira, llegó el momento de contar cuántas relaciones sexuales ha tenido en los últimos 30 días, algo que no dudó en contar sin tapujos. «Todo este último mes ha sido… Bastante», ha comenzado diciendo con una sonrisa pícara ante la pregunta de Broncano.

«La verdad es que no me puedo quejar, por eso tengo la piel tan linda, el pelo tan bien, estoy de tan buen humor todo el rato», ha dicho para dejar claro que ese su mejor secreto de belleza. «Soy una persona que está bien atendida», ha dicho antes de pedir «un aplauso para mi gordo», refiriéndose al cantante Julián Reininger, más conocido como Rei.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Becerra (@mariabecerra)

Después de hablar de su intimidad, la invitada de La Resistencia ha vuelto a demostrar el gran humor que tiene y le ha dado la vuelta a la pregunta: «¿Y vos, cuántas veces mojaste el churro?». David, aunque no ha querido dar un número concreto, sí que ha dado buenas referencias sobre su momento: «Bien, bien. Mira qué carita», ha dicho para presumir del gran momento sexual que está viviendo.