‘Barbie’: ¿Cuándo se estrena la película en España?

Cada vez queda menos para que la película de Barbie llegue a los cines de todo el mundo. Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling se presenta como uno de los grandes estrenos cinematográficos de este año

Será este jueves 20 de julio cuando la película llegue a los cines. Un estreno muy esperado, para el que en España ya se pueden comprar entradas anticipadas, y que promete ser un éxito en taquilla a nivel internacional, debido a la gran expectación que ha generado la película. Barbie competirá en la taquilla con Oppenheimer, que también se estrena en la gran pantalla el mismo día.

La expectación en torno a la película de Barbie se debe en gran parte a la campaña de marketing creada en torno al proyecto. Un proyecto que comenzó a gestarse en el año 2014 y que verá la luz casi una década después tras una intensa campaña promocional.

Heard everyone was feelin’ the Ken-rgy ✨#BarbieTheMovie – only in theaters July 21. Tickets on sale now! pic.twitter.com/uOH6dBUhN7

— Barbie Movie (@barbiethemovie) July 10, 2023