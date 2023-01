Dua Lipa comparte nuevos detalles de su próximo álbum

El pasado sábado, la artista británica Dua Lipa viajaba a Países Bajos para recibir el Premio a la Excelencia durante el ESNS, un espectáculo que supone una ventana abierta para cientos de artistas emergentes de todo el mundo.

La artista británica forma parte de esta asociación desde el año 2016, cuando comenzó a dar sus primeros pasos en la industria de la música. De esta forma, en tan solo seis años se ha convertido en una estrella de la música a nivel internacional, algo que le han querido reconocer desde el ESNS.

Durante su discurso de agradecimiento, Dua Lipa aprovechó la ocasión para dar algunos nuevos detalles sobre cómo será su esperado tercer álbum de estudio, un proyecto en el que lleva trabajando mucho tiempo y que verá la luz muy pronto, tal y como ella misma ha expresado.

First time back in Groningen, Netherlands for @esns since 2016 but this time I came to proudly do a keynote with my dad @dukagjinlipa about our @sunnyhill2022 🌷🌷🌷 thank you #GordonMasson pic.twitter.com/1RqFktT7L3

