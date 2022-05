Dua Lipa se ha convertido en una de las artistas internacionales más importantes de los últimos tiempos. No obstante, la cantante británica llegó a pensar en abandonar su sueño, tal y como ha confirmado recientemente en una entrevista con el diario británico ‘The Sun’.

En ella, la cantante londinense de 26 años ha revelado que se le pasó por la cabeza abandonar la música. Y todo debido al odio y a los insultos que recibía a través de las redes sociales al comienzo de su carrera, justó cuando saltó a la fama mundial.

Tal y como ella misma ha revelado, no soportaba cómo los haters de las redes sociales son capaces de analizar hasta el más mínimo detalle para intentar hundirte, de esta forma las críticas comenzaron a sobrepasarla, tal y como ha revelado en una conversación que ha tenido con el diario británico ‘The Sun’.

swipe to the end for the ultimate thirst trap pic.twitter.com/5sDPzztD4C

— DUA LIPA (@DUALIPA) April 26, 2022