Dua Lipa sigue trabajando en su nuevo álbum de estudio. La artista británica está volcada en este nuevo proyecto, tras el éxito arrollador de su segundo disco, ‘Future Nostalgia’, convertido en el disco más vendido del pasado 2021.

A pesar de estar inmersa en su primera gira por Estados Unidos, Dua Lipa no descuida su nuevo disco. A través del podcast ‘Service95’ en el que ha participado junto a Elton John para promocionar ‘Coldheart’, la artista ha dado más detalles del punto en el que se encuentra su tercer álbum de estudio.

«Empieza a tomar muy buena forma y el 50% está terminado. Empieza a sentirse muy bien y estoy muy emocionada acerca de las nuevas canciones y siempre es emocionante mirar hacia el futuro buscando algo», revelaba la artista.

Aunque todo el proceso de creación de su nuevo disco se mantiene bajo un absoluto secretismo, Dua Lipa poco a poco irá dando más detalles, a pesar de que ahora mismo su prioridad es la gira, tal y como ella misma ha confesado.

Sin embargo, este disco ya podría tener incluso un nombre, como la artista ha revelado: «Tengo una visión. Tengo un nombre, creo… por ahora. Está siendo una experimentación divertida. Siempre estoy haciendo música pop pero esta tiene un sonido único, lo cual es emocionante y lo siento como una evolución desde ‘Future Nostalgia’», señaló.

Además, reveló que su nuevo disco: «para ser totalmente honesta, probablemente no sea lo que mis fans estén esperando escuchar». De esta forma promete sorprender a sus fans una vez más con su nuevo proyecto discográfico, tal y como hizo con ‘Future Nostalgia’.

Waking up finding out we won Dance Album Of The Year for Future Nostalgia and Song Of The Year for Levitating at the @iheartradio awards while I was on stage at my first of two LA shows last night!! SURREAL Thank you so much ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/iSYJFxyM3T

— DUA LIPA (@DUALIPA) March 24, 2022