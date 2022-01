Nadie puede cuestionar que, Dua Lipa es una de las estrellas referentes en la música pop y prueba de ello, es que el pasado año, la artista de ascendencia albanokosovar no para de crecer, y es que estuvo entre las artistas más escuchadas en España, junto a otras como Aitana o Karol G.

PROMUSICAE ha publicado las listas de ventas anuales de música correspondientes al año 2021. Es entonces cuando vemos que ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa aparece como el álbum en lengua inglesa más vendido en nuestro país el pasado año.

Y, por si fuera poco, se ha convertido en la artista femenina más escuchada en todo el mundo, con 69 millones de oyentes mensuales, seguida de otras grandes artistas como Ariana Grande o Adele.

Este se convierte en un nuevo hito para la intérprete de éxitos como ‘Love Again’ que forma parte de su último álbum. Los logros no cesan para Dua Lipa, que ha anunciado que el próximo mes de junio, traerá después de una larga espera a causa del Coronavirus, su ‘Future Nostalgia Tour’ a España, siendo las ciudades elegidas Madrid y Barcelona.

Tras 94 semanas desde su lanzamiento, ‘Future Nostalgia’ continúa dentro del TOP 20 de la lista de álbumes más vendidos en nuestro país esta semana. Hoy en día, acumula más de 8.000 millones de streams en todo el mundo e incluye macro-éxitos mundiales como ‘Don’t Start Now’, ‘Levitating’ o ‘Break My Heart’.

Aunque está totalmente centrada en su música, hace unas semanas anunció su nuevo proyecto ‘Service95’, una newsletter semanal y podcast que aspira a ser un servicio de asesoramiento global en temas como estilo, cultura y sociedad entre otros.

Este servicio ofrecerá una selección de recomendaciones, historias, información, perspectivas y conversaciones que no podrás ver en otro sitio. Encontrarás entre otros: artículos impactantes, de humor, artistas prometedores, consejos de viaje que sólo una estrella del pop internacional que ha viajado mucho podría ofrecer. «Cuanto más compartimos con los demás, más nos acercamos, más crecen nuestros círculos» comentaba la artista en la presentación de su último proyecto.

I’ve been wanting to tell you about this for the longest time, and now that it’s ready I hope you’ll let me guide you through some of my favourite things I’ve discovered around the world over the years.https://t.co/mQQo8TaVxf pic.twitter.com/rYfU0HFpq0

— DUA LIPA (@DUALIPA) November 23, 2021