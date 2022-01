Tras varios retrasos por parte de la producción, finalmente se ha tomado la decisión de posponer indefinidamente el concierto Adele en Las Vegas. Se tenía previsto que este tuviera lugar este viernes 21 de enero, pero debido a numerosos por parte la organización, este no se ha podido realizar a causa de que gran parte de su equipo técnico ha contraído la COVID-19.

La artista británica publicó un vídeo el pasado jueves en su cuenta de Instagram donde, entre lágrimas, que se iba tener que posponer esta “residencia”, como se llama a los espectáculos fijos durante un período de tiempo determinado.

See you at Caesars in Vegasss ✨ pic.twitter.com/VngaofduHQ

— Adele (@Adele) November 30, 2021