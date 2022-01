Se decide aplazar la gala de los Premios Grammy, ante la situación sanitaria provocada por el aumento de contagios por Covid en EE. UU.

Las responsables de organizar la entrega del conocido galardón, la cadena CBS y la Cadena de Grabación, han emitido un comunicado argumentando la decisión que se ha tomado: “Después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios municipales y estatales, expertos en salud y seguridad, la Recording Academy y CBS pospusieron la 64ª Entrega Anual de los Premios Grammy”

A lo que el comunicado continuaba: “La salud y seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa sigue siendo nuestra principal prioridad. Dada la incertidumbre que rodea a la variante Ómicron, la celebración del espectáculo el 31 de enero contiene demasiados riesgos. Esperamos celebrarla en una fecha futura, que se anunciará pronto” aseguran en el comunicado.

After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2022