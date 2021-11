Dua Lipa ha anunciado nuevas fechas de su gira europea ‘Future Nostalgia Tour’. La artista británica tenía pensado comenzar esta gira en marzo de 2020, sin embargo, debido a la pandemia del Coronavirus comenzará dos años después: El 15 de abril de 2022.

Este inicio de gira tendrá lugar en Manchester y tal y como la propia artista ha confirmado, ‘Future Nostalgia Tour’ pasará por los siguientes países: Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Lituania, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza y Bélgica. Además, también ha anunciado una esperada gira por Estados Unidos.

De esta forma, Dua Lipa realizará más de treinta conciertos entre abril y mayo de 2022. Y para alegría de sus fans españoles, los conciertos en Madrid y Barcelona que iban a tener lugar en su gira de 2020, se siguen manteniendo.

slowly making my way around the 🌎❤️ and taking the girls with me @wiffygriffy @ToveLo @angele_vl!!! COME SEE US ON THE FUTURE NOSTALGIA TOUR – tickets on sale this Friday!!! pic.twitter.com/xWUeovmnmy

— DUA LIPA (@DUALIPA) November 22, 2021