La gira de Dua Lipa pasará por Estados Unidos. Así lo ha confirmado ella misma a través de sus redes sociales. Una noticia muy esperada por sus fans estadounidenses, con la que la artista británica cumple además uno de sus mayores sueños, al realizar su primera gira por Estados Unidos.

Con esta noticia, la británica vuelve a confirmar que se ha convertido en una de las artistas del momento a nivel mundial. Dua Lipa ha conseguido conquistar a Estados Unidos, de tal forma, que el próximo 2022 tendrá su propia gira allí.

Como era de esperar, la noticia ha sido toda una revolución en las redes sociales. Y es que, hasta ahora, la artista había participado en galas de premios en Estados Unidos, pero nunca había realizado su propia gira en un país que siente como si fuera su segunda casa. ¡Y no solo eso! Sino que, desde el principio de su carrera en la música, le ha recibido con los brazos abiertos.

☆ it’s finally happening!!!! ☆ We kick off the FUTURE NOSTALGIA TOUR in the US ♡*♥

I’m so excited to see you guys there and i’m bringing the ultimate ✿ girl gang ✿ with me ★ @theestallion ★ @carolineplz ★ @LoloZouai ★ pic.twitter.com/x4H4wob6rw

— DUA LIPA (@DUALIPA) September 13, 2021