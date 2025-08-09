El motivo por el que el piloto y el copiloto de un avión nunca comen a la vez

Nunca comen a la vez el piloto y el copiloto de un avión, es algo que quizás nunca nos hubiéramos preguntado, pero es una realidad. Estamos pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que marquen estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que marcará estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de conocer un poco más cómo funciona uno de esos vuelos que quizás sea uno en los que viajemos estas vacaciones.

La tripulación del avión debe seguir unas normas de seguridad.

Nunca comen a la vez

La comida en un avión quizás no sea un plan perfecto, sin cocina, pero con elementos que puedan calentarla. Eso sí, deberemos tener en consideración que de la misma forma que nosotros comemos, también lo hace la tripulación de un avión que disfruta de este tipo de elementos.

El copiloto y piloto del avión nunca comen a la vez

Tal y como nos explican desde Diario de la Azafata: «Entre las funciones de una TCP también se encuentra la de velar por la seguridad de los pilotos. La sobrecargo tiene la obligación de entrar en cabina cada 15-20 minutos para ver que los técnicos están bien y por supuesto, por si necesitan algo. Por ejemplo, en las horas de comidas o cenas, somos nosotros, los TCP los que calentamos su comida y preparamos la bandeja que luego llevamos a cockpit. Y no os creáis…que el ritual de alimentarlos también tiene sus peculiaridades. Los pilotos nunca pueden comer la misma comida. Cada uno de ellos tiene menús diferentes. Esto se hace por seguridad. Si comen lo mismo y la comida está en mal estado, ambos se pondrán enfermos al mismo tiempo… y bueno, ya sabemos que no es aconsejable que un avión vuele sin pilotos. De esta manera, nos aseguramos de que uno de ellos estará en buenas condiciones aunque el otro enferme».

Otra curiosidad afecta al tema de las bebidas: «Cualquier líquido deberá entregarse en recipiente doble. Es decir, los refrescos, los zumos, el café, etc…se entregan previamente servidos en vasos. Nunca la lata y el vaso a parte. El vaso en el que se sirve siempre será doble. Esto se hace como medida de seguridad para que ningún líquido caiga sobre los instrumentos de navegación».

