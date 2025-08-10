El aficionado del Hamburgo que se cayó al vacío en la grada de Son Moix está estable

Un aficionado del Hamburgo SV alemán se tuvo que marchar en ambulancia del Estadio Mallorca Son Moix tras caerse desde la grada a una altura cercana a los siete metros. Los hechos se produjeron algo menos de una hora antes de que arrancara el choque entre el cuadro germano y el Mallorca con motivo del 47 Trofeo Ciutat de Palma. Pero el nuevo parte médico señala que el hombre está estable.

El aficionado alemán se precipitó desde la barandilla que dividía el Fondo Norte de la Tribuna Oeste. Los servicios de emergencia presentes en el estadio acudieron rápidamente a atender al seguidor alemán. Tras lograr estabilizarlo, le trasladaron al hospital más cercano, donde fue ingresado en la UCI en estado crítico.

En la mañana de este domingo, los médicos han informado de que el aficionado alemán del Hamburgo SV que se cayó este sábado desde una altura cercana a los siete metros en la grada de Son Moix se encuentra estable y tiene una rotura pélvica. El hombre, que se precipitó desde la barandilla que separa el fondo norte de la Tribuna Oeste y fue atendido inmediatamente por los servicios de emergencia, fue trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ingresó en la UCI al encontrarse en estado crítico.

Finalmente, el seguidor ha evolucionado favorablemente y se encuentra estable, con una fractura pélvica. Los hechos ocurrieron a poco menos de una hora de disputarse el partido amistoso correspondiente al 47 Trofeo Ciutat de Palma entre el RCD Mallorca y el conjunto alemán. Los bermellones se impusieron 2-0 y en las gradas de Son Moix hubo una gran presencia de aficionados alemanes.

El Mallorca gana el Ciutat de Palma

El Mallorca venció al Hamburgo SV en el 47 Trofeu Ciutat de Palma (2-0) con los goles de Asano y Muheim en propia puerta para calmar las aguas antes de arrancar la liga con una gran actuación en su reencuentro con la afición. Los primeros minutos mostraron las intenciones de un Mallorca atrevido y vistoso, pero que perdió a Samu Costa por una lesión en su rodilla izquierda mientras realizaba una entrada para robar el balón.

No todo iba a ser negativo, puesto que a los pocos minutos una gran combinación llevó a los bermellones a ponerse por delante en el marcador. Pablo Torre abrió el balón a la banda derecha, desde donde centró Mateu Jaume para que Muriqi peinara a Asano y este rematara a placer.

El equipo siguió insistiendo con el balón, mostrando signos positivos de lo que puede generar la dupla formada por Darder y Pablo Torre en el centro del campo, acompañados de un Manu Morlanes que se encargaba de realizar el trabajo sucio. Pudo empatar el Hamburgo a la media hora de encuentro, pero Leo Román hizo de las suyas con una doble parada de mucho mérito dentro del área que mantuvo la portería a cero al descanso.

El choque siguió la misma línea tras el paso por vestuarios, y en una gran jugada del Mallorca acompañó la fortuna para que Muheim, el lateral del cuadro germano, intentara ceder con la cabeza el balón a su guardameta pero lo introdujera en su portería y sumara el segundo de los locales.

Tuvo que volver a aparecer Román con una parada salvadora a un remate a bocajarro de Königsdörffer dentro del área pequeña, demostrando sus cualidades y justificando su renovación de este verano, con la que se consolida como el portero titular del Mallorca.

El partido acabó sin grandes ocasiones para ningún equipo y con la expulsión del defensa visitante Torunarigha por una entrada a destiempo en el tramo final, dando alas y un atisbo de esperanza a su afición antes de recibir al Barcelona en el estreno liguero.