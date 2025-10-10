El aviso de la AEMET sobre la DANA Alice que afecta al partido de España: esto es lo que puede pasar

España tuvo que aplazar su viaje a Elche por las condiciones meteorológicas debido al paso de la DANA Alice. Las fuertes lluvias que se esperaban en la localidad alicantina obligaron a la Real Federación Española de Fútbol a pasar del viernes al sábado el desplazamiento de los chicos de Luis de la Fuente. Inicialmente, la selección española tenía programado ir a Elche este viernes a mediodía, pero finalmente viajarán este sábado por la mañana.

España se enfrenta a Georgia este sábado en el estadio Martínez Valero de Elche a las 20:45 horas, en el partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026. Este será el tercer encuentro del combinado nacional en esta fase, el primero contra los georgianos. Los dos duelos anteriores frente a Turquía y Bulgaria cayeron del lado de la campeona de Europa. Ahora reciben a Georgia en un choque marcado por las fuertes lluvias que atizan a la Comunidad Valenciana.

La AEMET activó una alerta especial esta semana, que entró en vigor el pasado jueves y se extiende hasta el lunes de la semana que viene. La llegada de la DANA, conocida como Alice, ha traído consigo una fuerte masa de aire que ha dejado lluvias muy fuertes en toda la Comunidad Valenciana y Región de Murciana, donde se han registrado algunas inundaciones en las zonas bajas. El Martínez Valero ha resistido ante Alice en el día más fuerte de la DANA.

Según la alerta emitida por la AEMET, el temporal afectará al litoral mediterráneo durante todo el fin de semana con fuertes lluvias. Sin embargo, se espera que la situación mejore en Elche a lo largo del sábado. Para este viernes 10 de octubre estaba activada la alerta roja al ser el día más fuerte de todos, en el que se producirían los chubascos con mayor intensidad.

Se espera que a partir de este sábado, día del partido, el temporal vaya amainando en la localidad alicantina y por eso se bajará la alerta a naranja, pasando al nivel amarillo a la hora del partido. La DANA se desplazará hacia el norte, hacia Valencia concretamente. A las 20:45, hora a la que comenzará el España-Georgia no se prevé que haya ningún aviso activo en Elche y el riesgo de lluvia sería muy bajo. Por tanto, el tiempo no afectará al encuentro, que se disputará con normalidad.