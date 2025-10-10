La DANA Alice obliga a cortar calles y vías junto a barrancos en Orihuela, epicentro de la riada de 2019

La DANA Alice ha obligado a cortar calles y vías junto a barrancos en Orihuela, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Orihuela es la capital de la Vega Baja del Segura, en Alicante. Y fue epicentro de otra DANA. Aquella, especialmente grave: la de 2019. A lo largo de este viernes, en Orihuela Costa las precipitaciones han alcanzado entre los 38 y los 40 litros por metro cuadrado, En tanto que, en el núcleo urbano y pedanías, las lluvias han alcanzado entre los 15 y los 18 litros por metro cuadrado, según ha informado el concejal de Seguridad, Víctor Valverde.

El propio presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha desplazado hasta Orihuela este viernes, cuando las precipitaciones eran más intensas. Y, también, a la cercana localidad de Almoradí.

Lo que se puede ver en el vídeo que ilustra esa información es cómo las precipitaciones han anegado carreteras y caminos. Hasta el punto de que operarios municipales han tenido que utilizar retroexcavadoras para achicar el agua caída de las carreteras.

Las lluvias también han afectado a las playas en Orihuela de Orihuela Costa y han formado una monumental rambla en el río Nacimiento, que desemboca en la playa de La Glea, como se puede ver en la foto bajo estas líneas.

Los efectivos de Policía Local, Protección Civil y Emergencias de la localidad de Orihuela han tenido que emplearse a fondo durante toda la jornada. De hecho, las patrullas se han doblado. Las brigadas municipales también han estado de guardia durante este viernes, al igual que los trabajadores de atención viaria, así como la empresa externa que se encarga al mantenimiento de viales en Orihuela Costa.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha desplazado cuatro equipos a la Vega Baja. En cifras absolutas, la Diputación de Alicante ha puesto en marcha un amplio dispositivo con 120 efectivos de bomberos para atender las emergencias relacionadas con la DANA. Y el presidente de esta institución, Toni Pérez, se ha desplazado hasta Orihuela para conocer sobre el terreno cuál era la situación junto a Carlos Mazón.