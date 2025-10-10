La DANA Alice deja 55,6 litros en Guardamar y olas que llegan hasta las casas de Playa Babilonia

La DANA Alice, que azota la Comunidad Valenciana, está descargando importantes precipitaciones en la comarca de la Vega Baja. Así, en Guardamar, han caído 55,6 litros por metro cuadrado. El temporal ha embravecido el mar, originando que las olas lleguen hasta cerca de las puertas de casas de Playa Babilonia, también en Guardamar, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. En otra comarca, en este caso en La Safor, en la provincia de Valencia, las precipitaciones han alcanzado los 100 litros por metro cuadrado en varias estaciones

Las casas de Playa Babilonia, en Guardamar, se levantaron sobre la arena en las primeras décadas del siglo XX. Y forman parte de la memoria histórica del municipio y de la Comunidad Valenciana. El ingeniero Francisco Mira, fue quien las hizo posible. Mira era natural también de Guardamar. Y dirigió la gran repoblación forestal de las dunas, las casas actúan de dique y evitan que la arena avance y amenace el municipio.

También en la Vega Baja, en la localidad de Torrevieja, la tercera ciudad de la provincia de Alicante, ha caído un auténtico diluvio, con más de 50 litros por metro cuadrado, según algunas fuentes. Si bien, según AEMET, han sido 70 litros por metro cuadrado entre Torrevieja, Pilar de la Horadada y Rojales.

Las precipitaciones han anegado calles en Torrevieja, lo que ha obligado a cortarlas temporalmente. No obstante, poco a poco, se van abriendo al tráfico tras la descomunal tormenta, según han confirmado fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Torrevieja, que dirige el popular Eduardo Dolón, ha habilitado el Palacio de los Deportes, donde se han alojado en torno a 20 personas sin techo, atendidas por la asociación local Alimentos Solidarios, que les ha facilitado la comida, y por Cruz Roja y Protección Civil. También se han registrado fuertes precipitaciones en localidades como Pilar de la Horadada, en el límite con la provincia de Murcia, y en Rojales.

Los bomberos del Consorcio de la Diputación de Alicante han efectuado desde las 00:00 horas hasta las 18:00 horas de este viernes 11 intervenciones relacionadas directamente con los efectos de la DANA Alice. la mayoría, en el sur de la provincia.

En concreto, cinco de las emergencias atendidas se han producido en Torrevieja. Una, en Los Montesinos, San Miguel de Salinas, Elche, Pilar de la Horadada, Rojales, Benidorm, Altea y Denia. Los trabajos efectuados han sido principalmente de achique de agua, retirada de árboles caídos y saneamiento de fachada y toldos.

En otra comarca de la Comunidad Valenciana, en la Safor, muchas estaciones han superado los 100 litros por metro cuadrado. Sobre todo, las más cercanas a Monduver y Marxuquera o la sierra de la Safor, según ha informado la Agencia Española de Meteorología (AEMET) en sus redes sociales. Para la agencia, lo más significativo, sin embargo, está siendo la persistencia, más que la intensidad.

Las precipitaciones recogidas en la Vega Baja y en La Safor contrastan con las de algunas localidades de otras comarcas y en otras infraestructuras importantes. Así, en Alicante, donde este jueves se llegó a anegar una de sus avenidas de entrada a la ciudad por el sur, este viernes han caído 3,4 litros por metro cuadrado. En el aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche han precipitado 2,5 litros por metro cuadrado.

En Santa Pola, donde también el jueves se produjo una torrencial tormenta, los registros de este viernes son de 8,6 litros por metro cuadrado. En la ciudad-turismo por excelencia, Benidorm, las lluvias han dejado 3,2 litros por metro cuadrado.