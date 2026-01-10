gadgets

LG xboom Buds Plus: los auriculares que encajan en el día a día

Mi experiencia tras probar los LG xboom Buds Plus

LG xboom Buds Plus
Foto: Nacho Grosso
  • Cádiz (1973) Redactor y editor especializado en tecnología. Escribiendo profesionalmente desde 2017 para medios de difusión y blogs en español.

Los LG xboom Buds Plus han sido de esos auriculares que, sin hacer ruido, se van ganando un hueco. Los he usado como los usaría cualquier persona que trabaja con el móvil y el portátil todo el día: llamadas, notas de voz, música para concentrarme, algún rato de vídeo y, de vez en cuando, ese “me los dejo puestos” mientras hago cosas por casa. Y ahí es donde más sentido cobran. No son unos true wireless que busquen impresionarte con un golpe de graves a los dos minutos, sino unos auriculares que apuestan por el equilibrio, por no cansar y por darte una experiencia estable aunque tu día sea un caos.

También ayudan esos pequeños extras que, cuando los pruebas, dejan de ser “extras”. Hablo de una autonomía muy solvente, carga inalámbrica, compatibilidad con carga inversa y, sobre todo, un estuche que incorpora UVnano para reducir bacterias mientras cargan. En el papel suena a promesa bonita; en la rutina, se traduce en algo muy simple: los guardas, cargan y te quedas con la sensación de que están más cuidados que otros que terminan acumulando polvo, restos de sudor y uso a lo largo de la semana.

La mano de will.i.am y el uso de un diafragma recubierto de grafeno, y aunque todo eso puede sonar a etiqueta, lo que me importa como usuario es si el resultado merece la pena. Y aquí, en líneas generales, sí.

Así son los LG xboom Buds Plus

Tipo de dispositivo Auriculares inalámbricos true wireless (in-ear)
Sonido Afinado junto a will.i.am con driver recubierto de grafeno
Cancelación de ruido Cancelación activa de ruido (ANC) y modo ambiente
Ecualización Ecualización adaptativa según el ajuste en el oído
Autonomía Hasta 10 horas de uso y hasta 30 horas con el estuche
Sistema de carga USB-C, carga inalámbrica y compatibilidad con carga inversa
Estuche de carga Con tecnología UVnano para reducir bacterias durante la carga
Resistencia Certificación IPX4 contra salpicaduras
Conectividad Bluetooth y compatibilidad con Auracast

En mano, el conjunto transmite una sensación bastante seria. El estuche es compacto, agradable al tacto y con un cierre firme, de esos que puedes llevar en el bolsillo sin ir pensando si se va a abrir. Los auriculares siguen un diseño discreto, sin estridencias, y se adaptan bien al oído sin sobresalir demasiado. Para mí eso es clave, ya que hay modelos que suenan muy bien, pero que “gritan” cuando los llevas puestos o que molestan al cabo de una hora. Con estos, la idea es otra: colocártelos, ajustarlos una vez y olvidarte.

Foto: Nacho Grosso

Aquí también entra la parte de la comodidad a largo plazo. No he tenido esa sensación de presión constante que aparece en algunos in-ear, ni la típica molestia que te obliga a recolocar la almohadilla cada poco. Evidentemente, cada oído es un mundo, pero la ergonomía está bien resuelta y se nota que están pensados para que pases tiempo con ellos.

Un sonido “fácil” de disfrutar, y eso es un piropo

Si tengo que quedarme con una idea, es que los LG xboom Buds Plus suenan a auriculares que quieren gustar a mucha gente, y lo consiguen sin caer en el truco barato. Hay presencia de graves, sí, pero no a costa de taparlo todo. Las voces suenan con cuerpo y bastante cercanas, algo que agradezco tanto en música como en podcasts. Y los agudos están ahí para dar detalle sin volverse chillones, que es lo que me acaba agotando en otros modelos cuando llevo un rato largo.

Foto: Nacho Grosso

En cuanto a la incorporación del grafeno aquí se traduce en una escucha bastante limpia. No es magia, pero sí  se trata de un conjunto que mantiene el tipo cuando subes el volumen y que no se descompone con pistas más cargadas. En los géneros más movidos, como rock clásico o pop se mueven con soltura. Y si eres de los que alterna música con llamadas y vídeos, agradeces que no haya cambios raros de carácter entre una cosa y otra.

La cancelación activa de ruido está para sumar tranquilidad, no para aislarte del mundo

Con la ANC activada, el efecto que busco en la vida real no es “desaparece el planeta”, sino bajar el ruido de fondo. Atenúa una ventilación, tráfico suave, conversaciones lejanas o el murmullo típico de una cafetería. En ese escenario, cumplen bien y te ayudan a concentrarte sin subir el volumen más de la cuenta. Y el modo ambiente también tiene sentido cuando necesitas volver a la realidad rápido, por ejemplo al cruzar una calle o si estás esperando algo.

Captura: Nacho Grosso

¿Es la ANC definitiva? No es así como la plantearía. A mí me ha funcionado como una herramienta práctica, ya que la activas, el entorno se vuelve menos invasivo y puedes seguir con lo tuyo.

La sensación de comodidad cuando el día se alarga

A mí los auriculares me ganan o me pierden por esto. Puedo perdonar que no tengan el “sonido más espectacular del universo” si luego me permiten trabajar dos horas sin molestias. Aquí, el encaje es estable y cómodo. Además, la EQ adaptativa tiene un punto interesante, no estás jugando”con ajustes, pero sí notas que la experiencia es consistente aunque te los recoloces o te muevas. Es de esas funciones que no te cambian la vida de golpe, pero que, cuando vuelves a unos auriculares más simples, echas de menos.

UVnano: el tipo de detalle que suma

Lo del estuche con UVnano me parece una de las ideas más redondas del producto. Hay una reducción de bacterias en 10 minutos mientras carga, y lo importante para mí es cómo se integra, ya que no tienes que hacer nada. Guardas los auriculares, cargan, y listo.

Si usas auriculares todo el día, sudas, entrenas o simplemente los llevas muchas horas, este tipo de higiene automática aporta tranquilidad. No sustituye limpiar las almohadillas de vez en cuando, pero sí reduce esa sensación de “esto está ya para darle un repaso” que llega antes de lo que nos gustaría.

Cuando te olvidas del cargador, sabes que va bien

En autonomía, lo que me ha gustado es la sensación de despreocupación. La firma habla de hasta 10 horas y hasta 30 con el estuche, y, sin obsesionarme con el reloj lo que he vivido es que aguantan jornadas largas sin obligarte a pasar por el estuche a mitad del día. Y con el estuche, tienes margen de sobra para varios días de uso normal.

Además, la carga inalámbrica y la compatibilidad con carga inversa son ese salvavidas que te arregla una tarde: estás fuera, no llevas cable, apoyas el estuche en una base o tiras de la batería del móvil si tu smartphone lo permite y sigues.

Foto: Nacho Grosso

Auracast: no es para todos los días, pero está bien que exista

El Auracast suena muy técnico hasta que lo aterrizas, audio compartido y experiencias en grupo, o la posibilidad de conectar de formas más flexibles en ciertos escenarios. No es algo que yo use cada mañana, pero me gusta que un producto de este tipo no se quede “cerrado” y apueste por una función con recorrido. Lo importante es que no estorba. Si no lo usas, no pasa nada. Si un día te encaja, ahí lo tienes.

LG xboom Buds Plus, para quién los veo

Si lo que buscas es unos auriculares inalámbricos para el día a día, cómodos, con un sonido equilibrado y con extras que realmente suman (UVnano y una autonomía que da tranquilidad), los LG xboom Buds Plus me parecen una opción muy sensata. Tienen un precio de 151 euros en la web de LG y cada céntimo que inviertes en ello compensa.

