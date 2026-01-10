LG xboom Buds Plus: los auriculares que encajan en el día a día
Mi experiencia tras probar los LG xboom Buds Plus
Los LG xboom Buds Plus han sido de esos auriculares que, sin hacer ruido, se van ganando un hueco. Los he usado como los usaría cualquier persona que trabaja con el móvil y el portátil todo el día: llamadas, notas de voz, música para concentrarme, algún rato de vídeo y, de vez en cuando, ese “me los dejo puestos” mientras hago cosas por casa. Y ahí es donde más sentido cobran. No son unos true wireless que busquen impresionarte con un golpe de graves a los dos minutos, sino unos auriculares que apuestan por el equilibrio, por no cansar y por darte una experiencia estable aunque tu día sea un caos.
También ayudan esos pequeños extras que, cuando los pruebas, dejan de ser “extras”. Hablo de una autonomía muy solvente, carga inalámbrica, compatibilidad con carga inversa y, sobre todo, un estuche que incorpora UVnano para reducir bacterias mientras cargan. En el papel suena a promesa bonita; en la rutina, se traduce en algo muy simple: los guardas, cargan y te quedas con la sensación de que están más cuidados que otros que terminan acumulando polvo, restos de sudor y uso a lo largo de la semana.
La mano de will.i.am y el uso de un diafragma recubierto de grafeno, y aunque todo eso puede sonar a etiqueta, lo que me importa como usuario es si el resultado merece la pena. Y aquí, en líneas generales, sí.
Así son los LG xboom Buds Plus
|Tipo de dispositivo
|Auriculares inalámbricos true wireless (in-ear)
|Sonido
|Afinado junto a will.i.am con driver recubierto de grafeno
|Cancelación de ruido
|Cancelación activa de ruido (ANC) y modo ambiente
|Ecualización
|Ecualización adaptativa según el ajuste en el oído
|Autonomía
|Hasta 10 horas de uso y hasta 30 horas con el estuche
|Sistema de carga
|USB-C, carga inalámbrica y compatibilidad con carga inversa
|Estuche de carga
|Con tecnología UVnano para reducir bacterias durante la carga
|Resistencia
|Certificación IPX4 contra salpicaduras
|Conectividad
|Bluetooth y compatibilidad con Auracast
En mano, el conjunto transmite una sensación bastante seria. El estuche es compacto, agradable al tacto y con un cierre firme, de esos que puedes llevar en el bolsillo sin ir pensando si se va a abrir. Los auriculares siguen un diseño discreto, sin estridencias, y se adaptan bien al oído sin sobresalir demasiado. Para mí eso es clave, ya que hay modelos que suenan muy bien, pero que “gritan” cuando los llevas puestos o que molestan al cabo de una hora. Con estos, la idea es otra: colocártelos, ajustarlos una vez y olvidarte.
Aquí también entra la parte de la comodidad a largo plazo. No he tenido esa sensación de presión constante que aparece en algunos in-ear, ni la típica molestia que te obliga a recolocar la almohadilla cada poco. Evidentemente, cada oído es un mundo, pero la ergonomía está bien resuelta y se nota que están pensados para que pases tiempo con ellos.