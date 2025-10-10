Ni Inclán Brutal Bar ni Decadente: éste es el restaurante del barrio de Las Letras con las mejores patatas bravas que vas a probar

Las «Bravas Locas» del cocinero Javier Alfaro, del restaurante Rosi La Loca en el barrio de las Letras de Madrid, han sido reconocidas como las mejores del mundo en el VI Concurso Internacional de Patatas Bravas, celebrado en Palencia. Este plato destaca por su crujiente exterior, cremosidad interior y una salsa única con fondo de cocido, pimentón, chipotle, vinagre de Jerez y huesos de jamón, que aporta un toque ahumado y muy característico.

«Estas Bravas son nuestra forma de decir que la tradición también puede jugar, soñar y picar donde tiene que picar. Detrás hay técnica, muchas pruebas y un equipo que no se conforma nunca. Llevamos años afinando esta receta y, por fin, el jurado nos ha dicho sí al oro: el crujiente, la cremosidad y esa salsa con alma de cocido y puntito ahumado han hecho match. Este premio es para todo el equipo y para cada cliente que nos reta a ser mejores cada día», comenta Javier Alfaro.

📍 Calle de Cádiz 4, Madrid 🍴Restaurante en el que reina la locura, el color y la alegría se palpa en el ambiente. 🍸 Con sus cócteles extravagantes y una vajilla temática, destaca por sus croquetas de jamón ibérico súper cremosas y una apuesta arriesgada por platos de autor. 🍽️ Junto a las croquetas, nosotros pedimos las bravas locas, la tortilla trufada de patatas Lays y el Bikini de Rosi: un sándwich de pollo de corral con ensalada de col, tomate San Marzano, albahaca y queso Grana Padano. 🍰 La tarta de queso es una exquisitez, muy cremosa y con potente sabor a queso. 😍 Decoración y ambiente muy cuidados, servicio magnífico y los trabajadores siempre sonriendo, así da gusto. 💰 Precio: 25€-35€ / persona

En Rosi La Loca, cada plato es una experiencia sensorial. Entre las entradas destacan la «Burrata Alocada», una burrata italiana inyectada con emulsión de albahaca y queso Grana Padano, acompañada de salmorejo de tomate semi seco y pimientos de piquillo, perfecta para los amantes de los lácteos. La «Ensalada Loca» ofrece brotes de espinaca, baby leaf, zanahoria, pepino, aguacate y alga nori, aderezada con vinagreta de sésamo y wasabi, aportando un toque fresco y original al menú. No pueden faltar las «Bravas Locas», con patata agria en doble cocción y salsa brava loca, ideales para los que disfrutan de un toque picante.

Entre los clásicos de la casa, las «Croquetas de Rosi», rellenas de jamón ibérico y bechamel, y el «Jamón Ibérico» con regañas destacan por su autenticidad y calidad. Para los amantes de los baos, el «Bao de Costilla de Ternera» combina pan de remolacha, costilla cocinada a baja temperatura, verduras encurtidas y mayonesa japonesa, creando un bocado equilibrado y jugoso. Los «Tacos No Mamés Wey!» y el «Bikini de Rosi», un sándwich templado de milanesa de pollo con ensalada de col china y salsa San Marzano, muestran la fusión de sabores tradicionales con un toque creativo.

Entre los platos de autor, los «Canelones de Carrillada de Ternera» y los «Saquitos de Pasta» sorprenden por su presentación y combinación de texturas, mientras que el «Pulpito Salteado» y los «Fideos Udon con Tartar de Atún» ofrecen experiencias más sofisticadas. Los arroces, como el «Arroz de Pollo», el «Arroz de Mariscos» y el «Arroz Meloso de Boletus», son contundentes y ricos en sabor, destacando la calidad de los ingredientes y la técnica de cocción. Para los carnívoros, el «Lomo Alto de Vaca Argentina» se sirve al punto deseado, acompañado de patatas fritas, un plato que combina sencillez y excelencia.

En cuanto a los postres y bebidas, «Dulce Miss You» es la versión de tiramisú de la casa, con mascarpone casero, dulce de leche, café y Disaronno, coronado con polvo de naranja y crispy de frambuesa. Entre los cócteles, «Rosi en Kiev», con ginebra Puerto de Indias, puré de frutos rojos, sirope de Falernum, yuzu y limón, ofrece un trago tropical y refrescante que completa la experiencia.

Menú degustación

El «Menú Degustación de Locura» de Rosi La Loca ofrece una experiencia gastronómica divertida y única, ideal para quienes buscan probar lo más representativo del restaurante. La propuesta incluye un Welcome Drink con sangría loca de vino tinto, seguido de croquetas de jamón ibérico y zamburiñas con kimuchi por persona, así como un taco de aguja de cerdo. Para compartir, se sirve una burrata alocada y un tataki de atún marinado, completando la parte salada del menú con sabores sorprendentes y bien equilibrados.

En el apartado dulce, se incluye tarta de queso y Dulce Miss You para compartir, junto con un maridaje que ofrece una bebida a elegir y un cóctel loco por persona. Además, el menú incluye pan de masa madre, agua y café para cerrar la experiencia. El precio del menú es de 50 € por persona, con un mínimo de dos comensales.