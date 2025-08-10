Cuántas veces ha perdido el Barcelona el Trofeo Joan Gamper

El Trofeo Joan Gamper se encuentra a la vuelta de la esquina y los participantes de esta edición ya se preparan para vivir una fiesta del fútbol en la Ciudad Condal. El FC Barcelona, que pondrá fin a su pretemporada tras firmar una gira asiática perfecta con pleno de victorias (triunfos ante Vissel Kobe, Seoul y Daegu), se medirá al Como 1907 de Cesc Fábregas en el impecable Estadi Johan Cruyff, con el objetivo de volver a recuperar el trono y la corona en esta competición tras la abultada derrota sufrida en la pasada edición ante el Mónaco francés.

Se acerca la Fiesta del Gamper 😄 🔙 Echa la vista atrás y descubre cómo nos ha ido en las últimas ediciones contra equipos debutantes — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2025

Cuántas veces ha perdido el Barça el Trofeo Joan Gamper

Hasta la pasada edición, el FC Barcelona había encadenado once años consecutivos, es decir, desde el pasado año 2012, sin ser doblegado en su trofeo Joan Gamper, fecha donde cayó derrotado sorprendentemente ante la Sampdoria italiana, por 1-0. A partir de ahí, sumó triunfos y triunfos hasta que, en 2024, volvió a caer ante el Mónaco por un marcador de 0-3.

Históricamente, el que es hoy equipo de Hansi Flick ha ganado un total de 46 ediciones de esta competición, y ha quedado en segunda posición en un total de siete. Antes del 1997, en dicho trofeo había partido por el tercer y cuarto puesto, y donde el Barça se había alzado hasta el tercer escalón del podio en un total de seis ocasiones. A continuación, os detallaremos las siete veces donde el Barça perdió en el partido por el título.

Colonia 4-0 FC Barcelona (1981) Tenerife 3-1 FC Barcelona (1993) Valencia 4-1 FC Barcelona (1994) Juventus 2-2 FC Barcelona (4-2, en penaltis – 2005) Manchester City 1-0 FC Barcelona (2009) Sampdoria 1-0 FC Barcelona (2012) Mónaco 3-0 FC Barcelona (2024)

😏 Tu cara cuando sabes que queda una semana para que arranque #LALIGAEASPORTS.#PreseasonLALIGA pic.twitter.com/PsY6jfKgqx — LALIGA (@LaLiga) August 8, 2025

Dónde ver el trofeo Joan Gamper 2025 online y por TV

El duelo entre el Bará y el Como 1907 de Cesc Fábregas se jugará este próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 21:00 horas, en el mítico Estadi Johan Cruyff de Barcelona, escenario donde normalmente juega sus partidos el equipo filial y el femenino del club catalán. ¿Por dónde lo retransmiten? Pues bien, el encuentro será retransmitido por el canal oficial de Youtube del Barça y por su nueva plataforma digital ‘Barça One’, para que nadie pierda detalle del esperado duelo entre ambos clubes.

Comunicado médico ❗ Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/FC5HpTggpS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2025

Quién tiene más títulos del Gamper

FC Barcelona – 46 trofeos Colonia – 2 trofeos Sampdoria – 1 trofeo Juventus – 1 trofeo Manchester City – 1 trofeo Borussia Monchengladbach – 1 trofeo Oporto – 1 trofeo Valencia CF – 1 trofeo Mónaco – 1 trofeo Internacional – 1 trofeo

Últimas 10 ediciones del Gamper