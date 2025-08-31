Alineación del Barcelona contra el Rayo Vallecano: la duda en la punta está entre Ferran y Lewandowski

La alineación del Barcelona para medirse al Rayo Vallecano este domingo en Vallecas tiene la duda en la punta entre Lewandowski y Ferran Torres. La novedad en el once puede ser la titularidad de Dani Olmo, que marcó su primer gol con el Barça en este mismo escenario. La defensa también puede presentar cambios y la principal baja es la de Gavi por lesión.

El Barcelona disputa este domingo en Vallecas su tercera jornada de Liga consecutiva fuera de casa. Lo hará contra el Rayo Vallecano después de sumar un seis de seis en las dos primeras jornadas. Ahora buscarán el pleno de puntos antes de marcharse al parón de selecciones.

Una alineación del Barcelona que comienza en la portería con Joan García como titular de la portería culé en Vallecas. En el banquillo no estará Iñaki Peña y el club blaugrana espera tener ya inscrito a Szczesny para que pueda ser suplente.

La defensa del Barcelona en Vallecas puede presentar novedades. Y la principal podría ser la baja de Araujo en el centro de la zaga. Eso puede significar que Eric García y Pau Cubarsí pueden ser la pareja de centrales contra el Rayo. En el lateral derecho formará Koundé de nuevo y en el lateral izquierdo estará Balde.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona vuelve a la titularidad De Jong. Junto a él estará Pedri tras su partidazo con gol incluido en campo del Levante el pasado fin de semana. La tercera pieza, con la baja de Gavi y el caso Fermín, apunta a ser Dani Olmo. El catalán ya jugó su primer partido con la camiseta azulgrana el pasado curso en este mismo escenario.

Y en la delantera del Barcelona está la principal duda de Hansi Flick en su alineación. Poner a Ferran Torres como en las dos primeras jornadas o a Robert Lewandowski, ya totalmente recuperado de su lesión. Junto al que esté jugarán Raphinha y Lamine Yamal por las bandas.

Alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Rayo Vallecano este domingo en Vallecas con motivo de la tercera jornada de Liga: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.