Así sí, España: la selección arrasa a Bosnia en el segundo partido del Eurobasket

Así sí. España demostró por qué es la vigente campeona de Europa con una victoria de autoridad contra Bosnia y Herzegovina en el segundo partido del Eurobasket 2025, al que ya llegaba con la obligación de ganar, y de mucho, para seguir con vida en el torneo (88-67). Sergio Scariolo lo hizo, consiguió comenzar a implantar el gen competitivo en una selección española totalmente nueva respecto a la de 2022, 2023 y 2024 que incluso se gustó ante los bosnios.

Santi Aldama (menos de 20 min. en pista) decidió en los tramos de ida y vuelta en la primera parte (19 puntos y 5 rebotes), acompañado de un acertadísimo Darío Brizuela (15, 3, 5 asistencias y 5 triples), y un inmenso Willy Hernangómez que se creció en la segunda mitad para acabar en 16-4-1, 6/7 en tiros de campo y 4/4 en libres, aspecto en el que mejoró el equipo en general (13/16). Entre los tres reunieron 50 de los 88 tantos del grupo. Mario Saint-Supéry apunta a revelación (9-1-4) y Scariolo le acercó a la participación del base titular, Sergio de Larrea (22 y 17)

Juancho, clave en defensa en los momentos importantes (8 encestes) y frenando a la gran amenaza bosnia, un Jusuf Nurkic de aprobado justito (6-6). El más destacado de los balcánicos fue Kamenjas, 14-10 del de Río Breogán. España estuvo tan bien que ni siquiera fue culpable de la única nota negativa. Dos veces se rompió la red de los aros, es decir, más tiempo en cancha y menos descanso para el siguiente encuentro, que arranca en menos de 24 horas y es contra el anfitrión, Chipre (este domingo a las 17:15).

El inicio de España anunciaba lo peor, pero un arreón defensivo culminado por Aldama en ataque contrarrestó los errores de Santi Yusta, Jaime Pradilla, Joel Parra (6 puntos con 2 triples y 6 rebotes) y del propio Santi en los dos primeros minutos que se pasó la selección sin anotar. El canario firmó 8 puntos y 2 rebotes en el primer cuarto y fue el líder de un equipo español que finalizó el parcial con la máxima tras un triplazo de Brizuela desde su casa sobre la bocina y con un jugador bosnio encima (24-16).

Festival de Brizuela

Buenos minutos y buenas defensas de Juancho y también de Saint-Supéry, que entró a cancha con un triple como contra Georgia. 4 triples consecutivos catapultaron a España hasta los 12 puntos de ventaja con el tercero de Brizuela tras otro de Xabi López-Arostegui, que también asistió en el de Darío (30-18). La selección era otra y el show del jugón del Barcelona no cesaba. Un fallo abierto para anotar de tres acabó en robo y asistencia para el segundo de Aldama.

España se ponía 15 arriba sobre Bosnia y su seleccionador, Adis Beciragic, pedía el segundo tiempo muerto en menos de 5 minutos del segundo cuarto. Un tramo en el que la selección incluso se llegó a gustar con Scariolo metiendo a Josep Puerto y Yankuba Sima, debutante en un torneo con la absoluta, y estos respondiendo, y hasta un mate 360º de Aldama, al que 11 minutos en pista le bastaron para mejorar sus números de Georgia (16 puntos y 4 rebotes al descanso).

Daba la sensación de que los de Scariolo habían corregido todos los males del primer partido, igualando fuerzas al rebote (15-15 en la primera parte y 35-37 al final), mejorando sus porcentajes (15/38 al triple y 13/16 en tiros libres) y conteniendo al líder del rival, un Nurkic que se fue a vestuarios con sólo 6 encestes. Eso sí, regresó un poco fría de una pausa de más de cinco minutos porque se rompió el aro donde atacaba Bosnia y eso redujo ligeramente la distancia (44-30).

España recuperó su mejor cara en el tercer cuarto. Del cuarto triple de Brizuela a dos seguidos de Parra. Y excelentes minutos de Mario, anotando y asistiendo a Willy. La selección se ponía 22 arriba en su rato más vistoso de baloncesto de su (corta) participación en el Eurobasket y Bosnia achicaba aguas como podía y lo fallaba todo al triple.

España aplasta a Bosnia con Aldama y Willy inmensos

Fue el parcial de Willy, y también de Juancho, que entró con triple para acercar a España a los 30 de ventaja de no ser porque Bosnia anotó su tercera canasta de tres del partido (72-47). El marcador siguió engordando y Scariolo pedía tiempo muerto a tres minutos del final para exigir la máxima anotación posible pensando en el basket average. Y acabó enfadado en el único parcial que ganó el oponente tras la segunda rotura de red. Pero su selección dio un paso de gigante hacia octavos antes de la traca final. Primero, Chipre este domingo. Martes y jueves Italia y Grecia, casi nada.