España aprende la lección

España llegará al segundo partido del Eurobasket 2025 contra Bosnia y Herzegovina con la lección aprendida tras la paliza encajada ante Georgia en el debut en el torneo (69-83). Perdió de 14 puntos, se complicó el basket average y un pase limpio a octavos y, sobre todo, dejó sensaciones malísimas sin ningún tipo de muestra de su identidad.

Sergio Scariolo dejó una frase clave en el post partido que sin duda habrá aplicado en la (corta) preparación del encuentro frente a los bosnios: «Tenía que haber pintado a Georgia mucho peor para convencer a los jugadores de que era un equipo muy peligroso». Este sábado toca convertir las palabras en hechos y reflejar sobre el parqué del Spyros Kyprianou de Limasol ese valioso aprendizaje a base de un leñazo de época.

La selección española trabajó este viernes los principales errores de juego en el único entrenamiento antes del choque frente a Bosnia e hizo propósito de enmienda para el resto de la fase de grupos. Poco importa ya el lugar que ocupe del primero al cuarto el próximo 4 de septiembre cuando concluya, lo único que importa tras el batacazo ante Georgia es pasar a octavos por lo civil o lo criminal.

Por eso, a partir de este sábado, todo lo que juegue España serán auténticas ‘finales’ y la primera de ellas será contra un equipo que, pese a ser de menor nivel que el español, presenta varias amenazas. Marcado por la baja del ex del Real Madrid, Dzanan Musa, el líder indiscutible es Jusuf Nurkic. El pívot de Utah Jazz viene de firmar 18 puntos y 6 rebotes en la paliza de Bosnia al anfitrión Chipre (91-64), al que la selección se medirá el domingo menos de 24 horas después del segundo duelo.

Scariolo implanta el gen

La enseñanza de Scariolo a sus 12 elegidos es clara: no sentirse superiores a ningún rival por inferior que parezca. El gen competitivo contra cualquier selección ha sido el ADN histórico de España y del que deben empaparse cinco debutantes en un torneo con la absoluta (Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry, Josep Puerto, Santi Yusta y Yankuba Sima) y el resto de jugadores por mucha experiencia que atesoren en estas lides.

«Hay que ser más duros. Los jugadores con más partidos de este tipo a su espalda tienen que enseñar el camino», exigió Scariolo a los suyos en su comparecencia previa al encuentro. «No tienen que hacer grandes discursos, vale con dar lo que sabe cada uno, no tienen que convertirse en otro jugador que ya no está», avisó el italiano. «Una forma de liderazgo muy eficaz sería dar la mejor prestación posible de sí mismo», zanjó.

Las autocríticas desde el vestuario fueron alentadoras, pero la reacción será en la pista o no será. España apura sus horas más decisivas en el Eurobasket pese a haber debutado hace unas pocas y este sábado tiene un juicio casi definitivo contra Bosnia que debe superar para respirar antes de otro consecutivo ante Chipre. Si hace pleno, llegará con más moral a la doble batalla del próximo martes y jueves frente a selecciones de más renombre: Italia y Grecia.