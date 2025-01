Oscar 2025: Conan O’Brien quiere «poner de relieve» a las víctimas de los incendios de Los Ángeles

La 97ª edición de los Premios Oscar viene, tristemente precedida de unos terribles incendios sobre la ciudad de Los Ángeles. Cientos de personas han perdido sus casas, incluyendo algunas grandes mansiones de famosos intérpretes como Mel Gibson o Ben Affleck. Bajo este pretexto, desde la industria audiovisual fueron posponiendo todos los eventos de celebración que tenían que darse en las sucesivas semanas. También por supuesto, las nominaciones a las estatuillas doradas. Pero hasta después de una desgracia de tal calado, en Hollywood entienden que su modelo de negocio basado en el espectáculo debe continuar. Por ello y con las nominaciones ya dictadas, el presentador Conan O’Brien ha asegurado que la gala tendrá muy presente a los habitantes de la damnificada urbe.

En circunstancias normales, el conductor de la noche más importante del séptimo arte debería estar pensando seguramente en las parodias que podría hacer con títulos nominados. Sin embargo, la preocupación de O’Brien (como la de la mayoría de responsables) va de la mano sobre una cuestión primordial: ¿Cómo querrá Hollywood homenajear las tragedias sufridas por los incendios forestales en California? En declaraciones recientes, el legendario showman que actualmente presenta el ‘Conan O’Brien must go on’, ha revelado que ya se encuentra trabajando con los guionistas y los productores de los Oscar, pero que todavía no está seguro sobre cómo debería ser exactamente la ceremonia. Sobre todo, teniendo en cuenta la existencia de problemas derivados de los incendios y teniendo el desconocimiento sobre cómo evolucionará la situación desde hoy hasta el próximo día 2 de marzo, cuando la alfombra roja se extienda hacia el Dolby Theatre en el Ovation Hollywood.

Conan O’Brien: el foco en los incendios

A pesar de las esperanzas puestas en que el humor y la diversión pueda ser una especie de alivio colectivo o una distracción de la tragedia, Conan O’Brien es consciente de la delicada línea que deberá recorrer y del ambiente taciturno de los presentes en la sala. Pese a todo y como maestro de ceremonias, el de Massachussetts desea ofrecer una velada para todos y utilizar la ocasión para mostrar el amor por el espectáculo y el arte que todavía queda en Los Ángeles.

El humorista además, expresó en su última entrevista que esperaba que la ciudad y su población pudiesen tomarse un tiempo para procesar toda la situación. Aunque en tiende su responsabilidad de unir a todos y ayudar de alguna forma, a que las personas puedan seguir adelante.

«Es una combinación loca. No es la tarea más fácil que he tenido, pero la acepto», comenzaba señalándole a THR. O’Brien tiene claro eso sí, que las personas afectadas estén en el centro de la conversación y que por el camino, el público y los espectadores puedan encontrar algo de diversión en el huracán de la tragedia:

«Nunca se sabe de una manera o de otra. Es un objetivo en movimiento, así que quiero asegurarme de que hagamos un programa que esté a la altura del momento del 2 de marzo. Y que pongamos de relieve a muchas de las personas de Los ángeles que se han visto afectadas; que somos una mezcla de sensibilidad, pero también de comprensión y, espero que haya algo de diversión», le confesaba a The Hollywood Reporter.

Por último, Conan O’Brien se despidió asegurando que la evolución de la gala irá actualizándose, hasta seguramente tener múltiples cambios a última hora. «Como artista, tengo que intentar averiguar cuál es la mejor manera de responder a esto. Así que lo resolveremos en las próximas cinco semanas y probablemente lo tendremos listo 45 minutos antes del espectáculo».

No habrá actuaciones musicales

Tras la noticia de la ausencia de actuaciones musicales en los Oscar 2025, no han sido pocas las voces que no han ido un poco más allá del titular y que han atribuido esto a una especie de decoro frente a la desgracia de los incendios. No obstante, la realidad reside en el deseo de la Academia de potenciar la imagen de los compositores originales dentro de la categoría de Mejor Canción original. De esta forma en un comunicado, la organización expresó que la categoría se alejaría este año de las representaciones en vivo, centrándose en las reflexiones personales de los equipos que dan vida a estas canciones. La institución expresó que esta edición celebraría «el espíritu unificador y la sinergia creativa de la realización cinematográfica»:

«Honraremos a Los Ángeles como la ciudad de los sueños, mostrando su belleza y resiliencia, así como su papel como faro para cineastas y visionarios creativos durante más de un siglo. Reflexionaremos sobre los acontecimientos recientes mientras destacamos la fuerza, la creatividad y el optimismo que definen a Los Ángeles y nuestra industria», expresaba el mensaje firmado por la Academia.