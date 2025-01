Al menos 16 muertos y otros 16 desaparecidos en los incendios de Los Ángeles que empeoran por el viento

Al menos 16 muertos en la zona de Los Ángeles (California) por los incendios desatados el pasado martes, que han empeorado este domingo debido a los fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas de bandera roja hasta el próximo miércoles, con vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora y rachas en las montañas de hasta 113 kilómetros. El día más peligroso será el martes. Además, hay 16 personas desaparecidas y 12.000 viviendas y comercios se han destruido. Al menos 150.000 personas en la zona de Los Ángeles continúan bajo orden de evacuación.

Las autoridades de Los Ángeles han informado de que se han detenido a al menos 29 personas durante este domingo noche en las zonas incendiadas. Entre ellas, un hombre vestido de bombero. En total se ha detenido a 49 personas por saqueos desde que empezaron los incendios.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el pasado sábado que los incendios forestales de la zona de Los Ángeles serán uno de los peores desastres naturales de la historia de Estados Unidos y pidió una investigación independiente sobre el suministro local de agua. «Creo que lo será por los costes asociados, por la escala y el alcance», reconoció el gobernador demócrata. Sus declaraciones se han producido después de que los bomberos dijeran que algunas bocas de agua se habían quedado sin suministro las primeras horas del incendio.

Gavin Newsom ha firmado este domingo un decreto para acelerar la reconstrucción de las zonas destruidas, que suspende algunas leyes medioambientales. La orden de Newsom anula los requisitos de permiso y revisión en virtud de la Ley de Calidad Ambiental de California y la Ley de Costas de California para las personas afectadas por los incendios forestales.

La financiación y la política de contratación del Cuerpo de bomberos se someterá en las próximas semanas a examen, lo cual intensificará la polémica sobre qué ha causado los incendios y por qué los bomberos no han sido capaces de contenerlos.

Los incendios en Los Ángeles, que comenzaron el martes al norte de la zona centro de la ciudad de Los Ángeles, han quemado más de 12.000 estructuras, entre viviendas y comercios.

Los bomberos han reconocido que se han visto desbordados: no podían lanzar retardante desde el aire, debido a los vientos, no había suministro suficiente y no disponían de suficientes recursos. Tras varios días, el pasado viernes empezaron a poder contener las llamas.

De momento, no se ha determinado la causa de los grandes incendios y las primeras estimaciones indican que podrían ser los más costosos de la historia del país. Un cálculo preliminar de AccuWeather considera que las pérdidas económicas hasta el momento podrían ascender a entre 135.000 y 150.000 millones de dólares.