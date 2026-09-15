Tener una cama extra en casa sin dedicar espacio permanentemente a ella es posible gracias a los colchones hinchables. Pueden guardarse fácilmente cuando no se necesitan y convertirse en una superficie de descanso en cuestión de minutos, por lo que son de lo más útiles cuando llegan invitados o durante una escapada de camping. Además, la oferta actual va mucho más allá de los modelos básicos: existen colchones altos, dobles, individuales y propuestas con bomba eléctrica integrada para facilitar todavía más su preparación.

Pero no todos ofrecen la misma experiencia al dormir. Para elegir el mejor colchón hinchable hay que valorar su estabilidad, la calidad de los materiales, la comodidad, la facilidad de inflado y desinflado y, más que cualquier otra cosa, su capacidad para conservar la presión durante la noche. En esta guía comparamos diferentes opciones para ayudarte a encontrar un colchón hinchable cómodo, resistente y adaptado al uso que tengas previsto darle.

Intex Deluxe Ultra Plush Queen de Intex | Comodidad para dos

¿Necesitas una cama doble solo de vez en cuando? Este modelo de Intex apuesta por una solución fácil de guardar y rápida de preparar. Sus 46 cm de altura facilitan el acceso y su cabecero integrado ofrece un apoyo adicional, además de evitar que las almohadas terminen en el suelo.

La tecnología Fiber-Tech, formada por fibras de poliéster, busca mantener la firmeza y la estabilidad. El hinchador integrado permite tenerlo listo en aproximadamente cinco minutos, aunque el tamaño de 152×236 cm puede ser excesivo para habitaciones pequeñas.

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Bestway | Una cama hinchable para escapadas con inflado fácil

Más que un colchón auxiliar para invitados, este modelo de Bestway está especialmente planteado para llevarlo de camping. Sus 203×152×36 cm proporcionan una superficie amplia para dos personas, y el tacto suave de la zona de descanso aporta un extra de comodidad.

La diferencia con otros colchoners hinchables está en su sistema de inflado: incorpora una bomba eléctrica que se puede desmontar y recargar, una solución práctica cuando no se dispone de una toma de corriente cerca. También destaca por su resistencia frente a los arañazos.

Con una garantía de 3 años, puede ser una opción a valorar si buscas un colchón doble para escapadas.

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Outsunny 190×97×39 cm | Compacto para guardar, rápido para dormir

Una de las ventajas de este colchón inflable individual está en que todo lo necesario para ponerlo en funcionamiento viene incluido. La bomba eléctrica integrada se encarga del inflado en aproximadamente tres minutos y dispone de apagado automático tras cinco minutos para evitar el sobrecalentamiento.

Una vez recogido, puede plegarse y guardarse en la bolsa de transporte de 65×50 cm. Su estructura interna está preparada para soportar hasta 200 kg, y la superficie impermeable de 5000 mm permite utilizarlo también en exteriores.

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ML-Design 203×157×47 cm: más que un colchón, una cama auxiliar completa

Lo que más nos gusta de esta cama inflable que puedes encontrar en Leroy Merlín es que incorpora varios elementos que buscan convertirlo en una cama de uso ocasional más completa, como el cabecero integrado, el marco curvado y una base antideslizante.

Se infla y desinfla mediante una bomba eléctrica conectada a una toma doméstica de 230 V y cuenta con una superficie de terciopelo flocado. También es repelente al agua y dispone de protección frente a pinchazos.

Limitación:

Sus 7,5 kg de peso hacen que sea menos ligero para transportar que otros modelos individuales.

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Quechua Air Basic | Poco peso y precio ajustado para dormir fuera de casa

Muy económico.

Así podríamos definir al quinto de los colchones inflables que te recomendamos.

Características principales:

El Quechua Air Basic pesa 3,5 kg y, una vez plegado, ocupa un volumen de unos 7,5 litros, dos características que facilitan su transporte cuando el espacio es limitado.

pesa 3,5 kg y, una vez plegado, ocupa un volumen de unos 7,5 litros, dos características que facilitan su transporte cuando el espacio es limitado. Está pensado para dos personas y ofrece una superficie de 190×120 cm con acabado aterciopelado.

Decathlon indica una resistencia superior a 60 ciclos de inflado y desinflado y ofrece 3 años de garantía.

Como inconveniente, la bomba se adquiere por separado.

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LIVARNO Cama de aire Premium | Cuando buscas una cama de invitados lista en minutos

Este modelo del que hablamos ahora, a la venta en Lidl, apuesta por la sencillez: se saca de la bolsa, se conecta a la corriente y la bomba integrada se encarga del inflado en aproximadamente cuatro minutos. Sus 203×152 cm están pensados para dos personas y los 46 cm de altura facilitan el acceso a la superficie de descanso.

El diseño suma un cabecero elevado, acabado flocado y un compartimento específico para guardar el cable de alimentación. Soporta hasta 300 kg, aunque sus 7,4 kg de peso hacen que sea más apropiado para dejarlo preparado en casa que para transportarlo habitualmente.

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Outwell Flock Classic Single | Sencillez y facilidad

Ventajas:

Ligero, barato y fácil de transportar son probablemente los principales puntos fuertes de este colchón de Outwell. Con 1,4 kg de peso y un tamaño plegado de apenas 28×32×4 cm, es de lo más práctico para llevarlo de viaje o guardarlo cuando no se utiliza.

La superficie de terciopelo antideslizante busca mejorar el confort y la válvula de doble cierre permite realizar el inflado y desinflado con facilidad. Además, admite hasta 150 kg.

Desventajas:

La contrapartida está en sus dimensiones: mide 185×70×20 cm, por lo que puede quedarse corto si se busca una cama individual especialmente amplia o alta. Tampoco incorpora bomba.

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190×70 cm y solo 800 gramos: un sofá hinchable para llevar prácticamente a cualquier parte

Si el espacio y el peso son importantes a la hora de preparar el equipaje, este sofá inflable que puedes encontrar en Leroy Merlín por su formato portátil. Se pliega en la bolsa incluida y pesa apenas 800 gramos, mientras que, para utilizarlo, no hace falta llevar una bomba: basta con abrirlo para que se llene de aire y cerrar la abertura con la hebilla. Su tejido Oxford 210D ofrece resistencia al agua, las manchas y los roces, incluso sobre terrenos irregulares.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que tiene unas dimensiones de 190×70 cm, por lo que resulta más adecuada para descansar de forma puntual que para sustituir a una cama convencional.

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Intex TPU Camping Matress| Una cama hinchable para todo tipo de aventura

Si buscas un colchón hinchable individual para camping que sea ligero y fácil de transportar, este Intex Camping Mattress Twin mide 99 × 191 × 22 cm y pesa solo 2,3 kg. Su estructura Fiber-Tech aporta resistencia y firmeza, mientras que el diseño acanalado favorece una superficie estable para descansar.

Además, incluye hinchador eléctrico USB y bolsa de transporte, por lo que no necesitas comprar un inflador aparte. Está fabricado en TPU reciclable y libre de ftalatos, cloro y BPA, incorpora un fondo laminado de doble capa para mejorar la protección frente a pinchazos y soporta hasta 136 kg.

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Outsunny para 2 personas | Una cama hinchable preparada para viajar

Una de las ventajas de este colchón hinchable para dos personas de Outsunny está en su tamaño: mide 203 × 152 × 22 cm, por lo que ofrece una superficie amplia para dormir en pareja. Pesa 3,5 kg y, una vez plegado, ocupa 35 × 10 × 25 cm, facilitando su transporte y almacenamiento.

Para prepararlo, incorpora una bomba de mano incluida que permite inflarlo en unos 2-6 minutos. Su superficie de plástico flocado busca aportar un tacto más agradable y el colchón soporta hasta 200 kg, por lo que puede utilizarse tanto en casa como durante una escapada de camping.

Cuesta 39,99 euros.

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Qué tener en cuenta al elegir un colchón hinchable

Dimensiones: elige el tamaño según el número de personas y el espacio disponible.

elige el tamaño según el número de personas y el espacio disponible. Altura: los modelos altos suelen ser más cómodos para levantarse.

los modelos altos suelen ser más cómodos para levantarse. Inflado: puede ser manual, externo o mediante bomba integrada.

puede ser manual, externo o mediante bomba integrada. Comodidad : valora la firmeza, estabilidad y distribución del aire.

: valora la firmeza, estabilidad y distribución del aire. Durabilidad : busca materiales resistentes y, si es posible, kit de reparación.

: busca materiales resistentes y, si es posible, kit de reparación. Transporte: para viajar, importa tanto el peso como el tamaño plegado.

para viajar, importa tanto el peso como el tamaño plegado. Uso: no necesitas lo mismo para camping que para invitados o uso frecuente.

no necesitas lo mismo para camping que para invitados o uso frecuente. Precio: fija un presupuesto antes de comparar modelos.

¿Qué colchón hinchable comprar?

El más completo: Intex Deluxe Ultra Plush.

Intex Deluxe Ultra Plush. Para dormir en pareja: ML Design, Intex Deluxe Ultra Plush o Quechua Air Basic.

ML Design, Intex Deluxe Ultra Plush o Quechua Air Basic. Con inflado eléctrico: ML Design, Avenli o Lidl Cama de aire premium.

ML Design, Avenli o Lidl Cama de aire premium. Para camping: Quechua Air Basic, Bestway o Outwell Flock Classic Single.

Quechua Air Basic, Bestway o Outwell Flock Classic Single. Mejor compra : Quechua Air Basic, Avenli u Outsunny.

: Quechua Air Basic, Avenli u Outsunny. Para invitados : Intex Deluxe Ultra Plush, Lidl Cama de aire premium o ML Design.

: Intex Deluxe Ultra Plush, Lidl Cama de aire premium o ML Design. Para una persona: Avenli, Outwell Flock Classic Single u Outsunny.

Avenli, Outwell Flock Classic Single u Outsunny. Para llevar de viaje: Outwell Flock Classic Single, Quechua Air Basic u Outsunny.

Preguntas frecuentes sobre colchones inflabes

¿Cómo evitar que se pinche un colchón hinchable?

Utilízalo sobre una superficie limpia y sin objetos punzantes y evita arrastrarlo. Guardarlo correctamente, completamente seco y plegado según las indicaciones del fabricante también ayuda a conservarlo.

¿Cómo se limpia un colchón hinchable?

Lo habitual es pasar un paño húmedo por la superficie y utilizar un jabón suave si es necesario. Después debe quedar completamente seco antes de plegarlo y guardarlo.

¿Qué hacer si el colchón hinchable pierde aire?

Comprueba primero las válvulas y las zonas de unión. Si existe un pequeño pinchazo, muchos modelos incluyen o admiten un kit de reparación específico para solucionarlo.

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