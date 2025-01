California declara el estado de emergencia en Los Ángeles por un incendio que avanza sin control

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado el estado de emergencia en Los Ángeles debido al incendio que avanza sin control y que ha obligado a evacuar ya a más de 30.000 personas.

«He declarado el estado de emergencia para apoyar a las comunidades afectadas por el incendio de Pacific Palisades. Manténganse en alerta y sigan las pautas marcadas por las autoridades locales», ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

I’ve proclaimed a state of emergency to support the communities impacted by the #PalisadesFire.

Southern California residents: stay vigilant, take all necessary precautions, and follow local emergency guidance. pic.twitter.com/ONlIqbpLtW

— Governor Newsom (@CAgovernor) January 8, 2025