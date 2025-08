Los mejores electrodomésticos con hasta el 50% de descuento solo en las rebajas de verano de AEG

Las rebajas de verano de AEG están en marcha hasta el 31 de agosto y vienen cargadas de ofertas que no conviene dejar pasar. Lo más interesante es que, además de los grandes descuentos que ya puedes encontrar, usando el código 10DESCAEG te llevas un 10% adicional sobre el precio rebajado. Sí, has leído bien, un extra que se suma para que el ahorro sea aún mayor y puedas renovar esos electrodomésticos que tenías en mente sin que se te dispare el presupuesto.

Descubre todas las rebajas de verano de AEG

Pero no es solo el precio lo que destaca. AEG se asegura de que la experiencia de compra sea sencilla y cómoda: la entrega se realiza en apenas 3 a 5 días, lo que viene de lujo para no estar esperando semanas para tenerlo todo listo. Además, la instalación es gratis para los productos que permiten libre instalación. Y por si acaso, tienes un periodo de devolución ampliado a 30 días, así que si algo no encaja o cambia de opinión, tienes margen para devolverlo sin problemas. Por último, el pago se puede fraccionar hasta en 12 plazos sin intereses, algo que facilita mucho la gestión del presupuesto.

Si quieres sacarle el máximo partido a estas rebajas, hemos dejado cinco electrodomésticos AEG que arrasarán en las rebajas de verano 2025.

Con unas medidas de 802 x 493 x 415 mm y 9000 BTU, este aire acondicionado portátil AEG no sólo enfría, también calienta. Tiene un nivel de ruido de 61 dB y cuenta con funciones de calefacción, aire acondicionado y deshumidificador para mantener tu ambiente perfecto. Su consumo energético es bajo, con clase A+, y funciona con refrigerante R290, más ecológico.

Además, tiene conectividad Bluetooth y Wi-Fi para controlarlo desde el móvil, un temporizador y modos automáticos que hacen la vida más cómoda. Recuerda aplicar el código adicional 10DESCAEG.Y ahora puede ser tuyo con un descuento del 42%.

Comprar en AEG por (799) 467,10€

Esta placa de inducción AEG tiene tres zonas de cocción, incluyendo una flexible para aprovechar mejor el espacio y adaptar el calor según el tamaño de la olla o sartén. Con un diseño elegante en negro y controles deslizantes independientes, es fácil manejarla y limpiar la superficie.

Entre sus funciones están la detección automática de recipientes, el calentamiento rápido y el modo puente para cocinar con recipientes grandes. Tiene bloqueo de seguridad para evitar accidentes, temporizador y avisadores acústicos que te ayudan a controlar la cocción sin estar pendiente constantemente. Es práctica y eficiente para cualquier cocina moderna, y ahora está rebajada un 40% si también aplicas el código 10DESCAEG.

Comprar en AEG por (549) 332,10€

Uno de los electrodomésticos más prácticos y versátiles es este horno de vapor Serie 8000 SteamBoost AEG, que combina vapor y funciones tradicionales para cocinar con total precisión. Cuenta con 20 funciones, entre ellas la innovadora Steamify, que ajusta automáticamente el nivel de vapor para intensificar sabores y conservar nutrientes. Su sonda térmica mide la temperatura interna de los alimentos para que la cocción sea perfecta, desde carnes poco hechas hasta bien hechas.

Su display táctil facilita la selección de programas, y su ventilador XXL garantiza una distribución uniforme del calor, reduciendo tiempos y consumo energético. Además, su limpieza es sencilla gracias al vapor, y tiene un acabado inoxidable antihuellas. ¿Lo mejor? Que lo puedes encontrar con un descuento del 43% en las rebajas de verano AEG.

Comprar en AEG por (1.319) 746,10€

Este robot aspirador AEG limpia tu casa con la ayuda de un sistema de navegación que combina giroscopio y cámara para moverse de forma inteligente y evitar obstáculos. Tiene un cepillo motorizado potente que recoge polvo y suciedad con eficacia, y su batería de litio ofrece hasta 120 minutos de limpieza a baja velocidad. Puedes programarlo y controlarlo desde el móvil, incluso si no estás en casa, para que todo esté listo cuando llegues. Cuando la batería se agota, vuelve solo a la base para cargarse y luego retoma la limpieza donde la dejó. Todo pensado para una casa siempre impecable y ahora con descuento del 49%.

Comprar en AEG por (349) 179,10€

Con capacidad para 8 kilos y centrifugado de hasta 1400 rpm, la lavadora libre de instalación Serie 6000 Pro Sense de AEG cuida tu ropa con programas para seda, lana, delicados y prendas deportivas. Su tecnología ProSense ajusta el ciclo según la carga para ahorrar agua y energía, y tiene función de inicio diferido para que puedas lavar cuando más te convenga. El panel LED es fácil de manejar y ofrece opciones para tratar manchas y realizar ciclos rápidos o al vapor antialergias. Ideal para quien busca eficiencia, cuidado de la ropa y un lavado adaptado a cada necesidad. ¿Te ha conquistado? Entonces te encantará saber que tiene un descuento del 33% si aplicas también el cupón 10DESCAEG.

Comprar en AEG por (579) 386,10€

Estas rebajas de verano de AEG son una buena oportunidad para actualizar tu hogar con electrodomésticos que realmente funcionan y marcan la diferencia en el día a día.

Política comercial okshopping