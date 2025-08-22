Tablet POCO Pad: el aliado perfecto para estudiar y divertirse ahora rebajadísima por la Vuelta al Cole de AliExpress

Tener la potencia de un ordenador portátil en un dispositivo que puede sujetar y usar con solo dos manos, sin necesidad de una mesa. Eso es exactamente lo que ofrece la Tablet POCO Pad, una tableta que combina lo mejor de los móviles con lo mejor de los portátiles en diseño, potencia y posibilidades. Sus 12,1 pulgadas vienen de la mano de un avanzado procesador que te permite hacer de todo. Y encima ahora la tienes mucho más barata con las ofertas de la Vuelta al Cole de AliExpress combinadas con los siguientes cupones de descuento:

OKDESBS02 – 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores.

OKDESBS03 – 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores.

OKDESBS05 – 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores.

OKDESBS10 – 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores.

OKDESBS15 – 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores.

OKDESBS25 – 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores.

OKDESBS35 – 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores.

OKDESBS45 – 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores.

OKDESBS55 – 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores.

OKDESBS60 – 60 € de descuento en compras de 439 € o superiores.

Es un dispositivo válido tanto para ocio como para trabajo, sobre todo para estudiantes que buscan algo con lo que entretenerse en su tiempo libre, o repasar apuntes para un examen. La POCO Pad tiene una pantalla a resolución 2,5K que se ve realmente bien, incluso bajo el sol, un procesador potentísimo y memoria de sobra, que además se puede ampliar hasta 1,5 TB. Además, está rebajada a menos de 190 € y puede ser tuya por menos de 170 € si usas el cupón OKDESBS25. Un chollazo.

¿Por qué la recomendamos?

Tiene una capacidad de 256 GB que se puede ampliar hasta 1,5 TB con tarjetas MicroSD.

Es muy buena para ver series o películas gracias a la tecnología Dolby Vision y su sonido envolvente.

Cuenta con potencia de sobra para ejecutar cualquier app o juegos con mucha soltura.

La pantalla es de 120 Hz y tiene resolución 2,5K: todo se ve cristalino y fluidísimo.

Tablet POCO Pad

Con el procesador y la memoria que tiene, la Tablet POCO Pad puede con todo. Y eso, combinado con su fino diseño y su gran pantalla, es lo que la hace tan especial. Tampoco podemos dejar atrás su batería de 10000 mAh, que da para un día entero jugando, viendo vídeos, trabajando o estudiando con ella. No tendrás que preocuparte por tener enchufes cerca ya que, como decíamos antes, puede con todo.

Por otra parte, también tiene hueco para quienes quieren grabar o hacer fotos, ya que cuenta con dos cámaras de 8 MP delante y detrás que van perfectas para capturar o para hacer videollamadas. A su vez, los 256 GB de memoria dan espacio de sobra, aunque son ampliables con MicroSD para olvidarte por completo del almacenamiento. Sin duda, es una tablet pensada para contentar a cualquiera.

Esto opinan quienes ya la tienen

Sin duda, la relación calidad/precio es lo que más contenta a quienes ya la tienen en casa. Puedes ver a continuación algunas reseñas reales de la POCO Pad:

«Para ser una tablet de gama baja funciona estupendamente. Es fluida y se ve perfectamente.»

«Una tablet excelente en todos los sentidos: pantalla grande con buena resolución, rápida y la duración de la batería es decente.»

«Tiene una cámara muy buena. Recibe todas las actualizaciones muy rapido resiste bien a golpes y caídas. Muy bonito y cómodo de utilizar.»

Barata, con envío rápido y con un rendimiento que la hace muy versátil. Aprovecha esta oferta de la Vuelta al Cole de AliExpress y hazte con una de las mejores tablets que hay ahora mismo en el mercado.

