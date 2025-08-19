AliExpress tira la casa por la ventana con la Vuelta al Cole: los mejores productos con descuentazos de hasta el 80 %

La vuelta al cole no suele ser motivo de alegría, pero este año sí que lo es. Este 2025, tienes la Vuelta al Cole de AliExpress, una promoción que está activa hasta el 27 de agosto y con la que podrás ver rebajas de hasta el 80 % en productos de toda clase e incluso de las mejores marcas. Calidad y precios bajos van a caminar de la mano para celebrar el regreso a las aulas.

Jardinería, hogar, cosméticos, moda, tecnología, ocio… No importa la categoría a la que mires, porque en todas vas a encontrar a las marcas más top bajando sus precios como nunca. Y no solo con las rebajas que hay, sino también con los cupones de descuento que te facilitamos a continuación:

OKDESBS02 – 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores.

OKDESBS03 – 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores.

OKDESBS05 – 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores.

OKDESBS10 – 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores.

OKDESBS15 – 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores.

OKDESBS25 – 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores.

OKDESBS35 – 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores.

OKDESBS45 – 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores.

OKDESBS55 – 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores.

OKDESBS60 – 60 € de descuento en compras de 439 € o superiores.

Muchos productos, muchas rebajas y poco tiempo. Si no quieres pasar horas y horas navegando por páginas de catálogo, o quieres una idea de lo que se puede encontrar ahora mismo, echa un vistazo a continuación. Hemos recopilado una selección con varias de las mejores ofertas de AliExpress en la Vuelta al Cole. Te van a encantar:

Si te criaste con bocadillos, batidos y videojuegos, la Retroid Pocket 5 te va a enamorar. Es una consola portátil con pantalla de alta definición de 5,5 pulgadas, doble stick analógico, 8 botones y equipada con Android 13. Su autonomía es espectacular, pero su catálogo lo es aún más, con cientos de juegos retro de todo tipo de videoconsolas, incluso de algunas más recientes. Un chollo gamer que está rebajado de más de 700 € a menos de 220 €, y que puedes llevarte por 192 € con el cupón ESBS35.

La air fryer perfecta para familias numerosas. La Midea XXL tiene una capacidad de 9 litros con la que puedes hacer hasta 9 raciones de una sola vez, además incluye 8 modos preconfigurados para que cocines lo que quieras con solo pulsar dos veces su panel LED táctil. Alcanza hasta 200 ºC, tiene ventana de cristal para que veas cómo se cocina la comida y, lo mejor, está rebajada de más de 200 € a menos de 58 € con el cupón ESBS05.

Perfecto para estudiantes o profesionales que necesitan un portátil ligero, con buena batería y potente. El YBOOK 15 tiene 15,6 pulgadas de pantalla, trae Windows 11 instalado y, sorpresa, su pantalla es táctil. Puedes usarlo como un PC o una tablet, aprovechando su potente procesador AMD y sus 512 GB de memoria. La guinda, por supuesto, la pone su precio. Este equipo cuesta más de 680 €, pero está rebajado a 210 € por la Vuelta al Cole de AliExpress, ¡y es tuyo por 175 € con el cupón ESBS35!

Llévate la música a cualquier parte con los auriculares Buds Air 7 Pro. Estos cascos inalámbricos son comodísimos y ergonómicos, tienen control táctil y vienen en un sencillo y elegante estuche que eleva su autonomía hasta las 48 horas. Su tecnología de cancelación de ruido es una de las mejores que vas a encontrar, y además puedes sumergirlos sin problemas gracias a su diseño resistente. Si te haces con ellos, la Vuelta al Cole de AliExpress te los deja rebajados de casi 156 € a 60 €, pero pueden ser tuyos por 55 € con el cupón ESBS05.

¿Tenías alguno de estos productos en el punto de mira? Pues no te lo pienses demasiado. La Vuelta al Cole acaba el 27 de agosto en AliExpress, y las ofertas que deja no son algo que se vea todos los días.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

