El pasado miércoles 19 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero presentada por Pablo Motos. Tras las visitas de Marc Márquez y Leo Harlem en esta semana, los espectadores fueron testigos de cómo Trancas y Barrancas recibieron en plató a uno de nuestros actores más internacionales. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Antonio Banderas. El malagueño, a pesar de que lleva nada más y nada menos que «12+1» visitas al programa de Antena 3 a sus espaldas, no pisaba El Hormiguero desde 2024. Por lo tanto, había muchas cuestiones y muchos proyectos de los que hablar. Uno de los más recientes tiene estrecha relación con su participación en la película titulada Paddington. Aventura en la selva. Pero no todo queda ahí, puesto que debemos recordar que Antonio Banderas está verdaderamente inmerso en un nuevo y sorprendente musical en Madrid, que lleva el nombre de Gypsy.

De esta manera, Antonio quiso sincerarse sobre lo que está suponiendo el musical Gypsy para él, tanto a nivel personal como profesional. Al fin y al cabo, en él trabajan casi 100 personas entre actores, técnicos y demás profesionales. Se trata de uno de sus grandes proyectos puesto que, aunque reconoce que le da pérdidas, tiene claro que le hace profundamente feliz. Lejos de que todo quede ahí, haciendo hincapié en las pérdidas que le genera el musical, el malagueño ha asegurado que continúa haciendo películas con una firme intención, que no es otra que «pagar el musical». Poco después, no solamente hablaron de la película Paddington. Aventura en la selva en la que participa y que acaba de estrenarse, si no que Pablo Motos quiso hacer un repaso a los personajes más icónicos que ha interpretado Antonio Banderas.

Fue entonces cuando el presentador de El Hormiguero quiso hacer hincapié en la cantidad de películas infantiles en las que ha participado. El malagueño quiso sincerarse al respecto: «Tienen que divertirle, pero también es importante la educación y formación. Que el gato con botas hable con acento y los malos no, eso juega en favor de cara a su futuro». Y añade: «Hay que cuidar mucho estos detalles para cuando los niños vayan al cine».

Antonio Banderas, sobre el ataque al corazón que sufrió: «A veces un bofetón viene bien»

Debemos recordar que en enero de 2017, el actor sufrió un infarto. Una situación que supuso un gran punto de inflexión en su vida, en todos los aspectos: «El médico me dice lo que me digo yo mismo en realidad, que es más o menos que viva la vida. Lo que uno no puede hacer es morirse en vida. Yo quiero vivir la vida que quiero vivir», comentó a Pablo Motos.

Por si fuera poco, Banderas quiso ir mucho más allá: «Es verdad que estoy ocupado, pero estoy ocupado haciendo las cosas que me gustan. Y es cierto que antes de sufrir ese ataque al corazón a lo mejor estaba metido en cosas que no me hacían falta, y todas esas desaparecieron». Tras afirmar que esta situación «es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida». Y añadió: «A veces, un bofetón viene muy bien para darse cuenta de las cosas que realmente tienen valor».