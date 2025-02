Marc Márquez ha cumplido 32 años con una visita a El Hormiguero, en la que ha hablado de cómo afronta su nueva etapa como piloto oficial del equipo Ducati de MotoGP. Este nuevo cambio de equipo llega después de un 2024 en el que ha conseguido volver a las victorias gracias al equipo Gresini y que desde el año 2019 no pudiese volver a luchar por nada importante debido a las lesiones y a la bajada de rendimiento de Honda, la que fue su casa desde hace años. Ahora, sabiendo que tiene la moto adecuada, parte como favorito para conseguir luchar por el mundial junto a Pecco Bagnaia, su compañero de escudería.

En esta nueva etapa cambia a su hermano Álex, que fue su compañero de garaje el año pasado, por el que debería ser su gran rival a la victoria. «Si quiero el título, está en mis manos», ha dejado claro el catalán. Con esas esperanzas, todas las miradas se centran en como será la relación entre los dos, ya que se espera una enorme rivalidad e igualdad desde la primera carrera. «Es un señor. Pecco es caballero, nunca levanta la voz ni nada», asegura Marc, aunque avisa a sus fans de que no siempre es así: «Pero luego en pista es el más guerrero, eh. Si tiene que meterte la moto, te la va a meter. Pero es que tiene que ser así».

Por el momento solamente han podido rodar en las jornadas de entrenamientos, por lo que no ha habido competición hasta ahora entre los dos. Por lo tanto, el compañerismo todavía es total y luchan para tener la mejor máquina: «Hemos compartido muchas conversaciones durante la pretemporada para tratar de buscar la mejor moto».

Aunque ambos saben que es buen rollo se acabará una vez salgan a pista: «Pero, los dos sabemos que, en cada carrera, vamos a mirar por nuestros intereses. Cada uno por los nuestros. Ahora sé diferenciar, con 20 años no sabía». Hay que recordar que en el pasado tuvo grandes enfrentamientos dentro y fuera de la pista con Jorge Lorenzo, Pol Espargaró y Valentino Rossi. En cambio, ahora promete tener mejor relación con Bagnaia: «Hay unión, hablamos el mismo idioma… italiano».

Marc Márquez habla de su salida de Honda

Su salida del equipo japonés fue un terremoto en el mundo del deporte, ya que durante décadas fue la unión más exitosa del motociclismo, consiguiendo ocho campeonatos del mundo. En 2023 anunció su salida a Gresini Racing, separando así sus caminos.

«Venía de muchas lesiones y salió de mí. Me senté con Honda y les dije estáis pagando esto a un piloto que no os puede ganar. Les dije cómo veis dejarme libre y me voy a un equipo satélite, no de fábrica, solo para saber si puedo seguir siendo competitivo y me lo entendieron», ha contado.

Álex, su hermano, se tendrá que ir de su casa

Ambos hermanos comparten profesión, hasta hace solo unos meses equipo, y también casa, pero eso cambiará en breve. Debido a que era el día del cumpleaños de Marc, su hermano Álex le quiso dar una sorpresa apareciendo en el plató.

Hasta ahora convivían en su enorme casa en Madrid, en la que también se ha mudado Gemma Pinto, la pareja de Marc, pero ya han invitado al menor de los Márquez a que se vaya. «Ya es hora de que se vaya a vivir solo y sepa lo que es pagar la luz, el gas y esas cosas. Ya sé como es mi hermano y va a seguir estando más tiempo en mi casa que en la suya», ha bromeado el invitado de El Hormiguero.