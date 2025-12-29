Las películas que tienes que ver antes de que acabe 2025 si no quieres quedarte sin conversación en la cena de fin de año

El 2025 está a punto de acabar y seguro que todavía te quedan algunas de las mejores películas del año sin ver. Por si no quieres quedarte sin conversación esta cena de fin de año, te vamos a recomendar algunas de las que seguramente serán el centro de la charla de vuestros familiares. Películas como F1 en la que el actor Brad Pitt nos dejó de piedra con su interpretación de un piloto de carreras fracasado, la misteriosa Weapons en la que todos los niños de una clase menos uno desaparecen sin explicación, la cinta de acción y aventuras Una batalla tras otra que cuenta con los actores Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro como protagonistas, la comedia noruega Valor sentimental que está sorprendiendo en los cines por su originalidad y sensibilidad y la segunda entrega de la película animada Zootopia que es uno de los mejores planes familiares para estos días de descanso.

F1

Una de las películas que ha triunfado en nuestras salas de cine este año ambientada en el mundo de la Fórmula 1 protagonizada por el conocido actor Brad Pitt, que se ha jugado su prestigio como actor en esta producción de Warner Bros, Apple y la F1. Una cinta que destaca por su original trama, la genial ambientación con réplicas reales de los coches de carreras, la interpretación de otros actores como Javier Bardem y Kerry Condon y la aparición de figuras destacadas como Lewis Hamilton, Fernando Alonso o Max Verstappen. Una película que se puede ver en las plataformas de streaming Apple TV y Prime Video.

Weapons

Esta película de terror y misterio ha sido escrita, producida y dirigida por Zach Cregger y cuenta la historia de los niños de una clase que desaparecen todos menos uno misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora. Toda la comunidad se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición. Una original película que se puede ver en las plataformas de streaming HBO Max, Movistar Plus+, Apple TV y Amazon Prime Video.

Una batalla tras otra, una de las películas de 2025

Esta película de acción y aventuras está dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson y basada en la novela Vineland del escritor estadounidense Thomas Pynchon y para algunos es una obra maestra y para otros un tostón. Está protagonizada por un jefe blanco de un grupo del ejército estadounidense que tiene una hija mulata con una de las líderes de un grupo que lucha en defensa de los inmigrantes. Dieciséis años más tarde, ese jefe del ejército estadounidense necesita deshacerse de esa hija mestiza para poder entrar en una secta secreta supremacista blanca. Una original película protagonizada por los actores como Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor. Esta cinta se puede ver en las plataformas de streaming HBO Max, Movistar Plus+, Apple TV y Amazon Prime Video.

Valor sentimental

Esta película se acaba de estrenar este mes de diciembre en las salas de cine y habrá que esperar también para verla en casa. Una original cinta noruega de comedia dramática dirigida por Joachim Trier, que escribió el guion junto con Eskil Vogt. Cuenta la historia de las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su padre ausente, un director de cine muy reconocido en el pasado que ha vuelto para ofrecer a Nora el papel principal de su próxima película. Aunque ella lo rechaza, Gustav decide seguir adelante y utilizar la casa familiar como escenario de su nuevo rodaje y esto volverá a despertar antiguas tensiones sobre todo cuando llega una joven actriz de Hollywood que acepta el papel en su lugar. Una película protagonizada por los actores Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith que está sorprendiendo a los espectadores.

Zootopia 2

Otra de las películas que ha triunfado este 2025 es Zootopia 2 que se estrenó en cines a finales de 2025 después de diez años de espera de la primera entrega. En esta ocasión ha contado con el guion y dirección de Jared Bush y los protagonistas son los inspectores de policía Judy Hopps y Nick Wilde que siguen la sinuosa pista a un misterioso reptil que llega a Zootrópolis y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick tienen que ir de incógnito a nuevas zonas de la ciudad y entenderse entre ellos una vez más. Como se ha estrenado hace poco en las salas de cine no se podrá ver en la plataforma de streaming Disney+ hasta 2025.