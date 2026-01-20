El Gobierno se jacta del luto oficial pero se olvida de los crespones negros en las banderas de La Moncloa

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha jactado de decretar tres días de luto oficial, tras el accidente ferroviario en Adamuz, pero no ha colocado crespones negros en las banderas del Palacio de la Moncloa. Tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes, Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz, titulares de Interior y Seguridad Social, han comparecido en rueda de prensa sin el clásico símbolo negro a sus espaldas, junto a la enseña nacional y la de la Unión Europea, aunque sí ataviados con vestimenta negra debido al luto decretado en memoria de las 41 víctimas mortales del siniestro.

Sánchez, en una comparecencia en Adamuz, en la que, acompañado de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, del ministro de Transportes, Óscar Puente y del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no admitió preguntas de los medios de comunicación, anunció tres días de luto oficial desde las 00:00 horas del martes y hasta la medianoche del jueves.

En su intervención del lunes, además de asegurar que «los bulos y la desinformación se extienden y generan mucha zozobra y dolor», el presidente presumió de decretar un luto oficial de tres días que La Moncloa no respeta.

No es la primera vez que el Ejecutivo no luce los crespones negros en La Moncloa tras una gran tragedia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el 2 de noviembre de 2024, dos días después de decretar tres días de luto por las víctimas de la DANA, sin este símbolo detrás de él, donde sí lucían, como este martes, las banderas de España y de la UE.

Sánchez, sin embargo, sí apareció con unos crespones negros de gran tamaño junto a las mencionadas banderas después de la muerte del Papa Francisco, el 22 de abril de 2025. El presidente del Gobierno sentó entonces un precedente que muchos criticaron y que ahora vuelve a repetirse con la ausencia de crespones negros en memoria de las víctimas mortales del primer accidente de la alta velocidad española desde su inauguración, en 1992.

