El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que «los bulos y la desinformación se extienden y generan mucha zozobra y dolor cuando hablamos de las víctimas y sus familiares». Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo este lunes desde la caseta municipal de Adamuz, donde este domingo se produjo el accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad en el que han muerto, hasta ahora, 39 personas.

Sánchez ha hecho esta declaración acompañado por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y el ministro de Transportes, Óscar Puente; el de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la de Hacienda, María Jesús Montero.

Sánchez ha pedido a los ciudadanos «que atiendan a la información oficial» y a los servicios de emergencia. Además, el presidente ha pedido que sólo acudan a lo que ellos consideran «medios de comunicación contrastados».

A su vez, el líder socialista ha querido «agradecer a los medios por su trabajo» y ha incidido en la importancia de que los españoles sigan a los «medios oficiales» que están «dando a conocer hasta el último detalle de esta tragedia», ha expresado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado que esta tarde declarará «tres días de luto oficial» que empezarán durante la medianoche de este lunes y durarán hasta el jueves a medianoche.

Sánchez promete «dar con la verdad»

El también secretario general del PSOE ha aclarado que desde el Gobierno van a «dar con la verdad» y que «cuando se conozca esa respuesta», informarán de ella: «Lo pondremos en conocimiento de la opinión pública a través de los medios».

«La sociedad española se pregunta qué ha sucedido y cómo ha podido ocurrir esta tragedia; el trabajo de los técnicos dará con las respuestas», ha incidido el dirigente socialista.

A su vez, Sánchez ha trasladado su «reconocimiento institucional» a todas las autoridades involucradas, así como a los «vecinos y vecinas» tanto de Adamuz como de las localidades aledañas: «Me consta que han trabajado desde el primer minuto del accidente».

«Creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar; unido, coordinado y con lealtad», ha indicado Sánchez. A la vez, ha recalcado la «profesionalidad, humanidad, entrega y profesionalidad» de los servicios de emergencias y de la administración.

Visita de la zona del accidente

El líder socialista ha visitado la zona del accidente junto a Puente. Tal y como ha asegurado el también ex alcalde de Valladolid unos minutos antes de la comparecencia, ambos han podido «constatar la gravedad de lo sucedido y las terribles consecuencias» del choque entre un Iryo y un Alvia de Renfe.

El titular de Transportes ha aclarado que aún se desconoce el motivo del accidente: «No sabemos, ni nadie sabe en este momento, las causas». Puente ha aclarado que el organismo encargado de descubrir el origen de este siniestro será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Por todo ello, ha llamado a la «prudencia» y ha pedido evitar «análisis precipitados y basados en meras especulaciones».

Además, el ministro ha trasladado a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter, sus agradecimientos «a todas las administraciones» por «su colaboración y su sensibilidad».

Accidente ferroviario en Adamuz

Un tren Iryo que salía de Málaga con destino a Madrid descarriló por motivos que aún se desconocen cerca de las 19:45 horas, en una recta a la altura de Adamuz (Córdoba), mientras circulaba a más de 200 kilómetros por hora. Presuntamente, según han comunicado las autoridades en un primer momento, los dos últimos vagones permanecieron cruzados en las vías paralelas.

Apenas 20 segundos después, tal y como ha informado Puente, en sentido contrario, el Alvia circulaba también a más de 200 km/h y colisionó con el Iryo. Aquel tren fue el que salió peor parado tras caer incluso por un terraplén de 4 metros. Sin embargo, Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, ha aclarado que todavía no se puede confirmar que se haya producido el choque.

En el tren Iryo viajaban alrededor de 300 personas, mientras que en el Alvia había 184. De las pocas identidades de los fallecidos hasta el momento, una de las confirmadas es el maquinista del Alvia.