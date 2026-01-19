Las impactantes imágenes aéreas del accidente ferroviario que ha dejado al menos 39 muertos

El accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz, que ha dejado un balance provisional de 39 fallecidos y cientos de heridos, ha sido de tal gravedad que varios vagones que circulaban por dos vías contrarías se encuentran desperdigados por todo el balasto. Así lo demuestran las distintas imágenes tomadas por la Guardia Civil donde pueden verse ambos convoyes, un Alvia de Renfe y un Iryo, tirados por las vías totalmente siniestrados.

Las pruebas fotográficas evidencian la violencia del accidente ferroviario que incluso ha desperdigado por toda la zona distintos objetos del interior de los vagones como asientos, puertas y metales de la maquinaria procedentes de las cabinas mientras que los convoyes descansan tirados sobre los rieles y las traviesas.

El panorama recuerda al siniestro, un brutal choque entre un tren que transportaba más de 300 pasajeros y otro que circulaba por la vía contigua con un centenar de personas a bordo.

Cabe recordar que el pasado mes de junio ya ocurrieron varias incidencias en el tramo ferroviario de Adamuz por altas temperaturas y vibraciones producidas por el tráfico de trenes. Así consta en una respuesta escrita el 18 de junio de 2025 por el Gobierno en el Senado a una pregunta del PP, que solicitaba información sobre los detalles de una incidencia registrada en este tramo.

El Gobierno explicó que se trató de dos incidencias. La primera porque una nueva instalación, una chapa colocada en los aparatos de dilatación en el viaducto de El Valle, entró en contacto con el rail por la dilatación producida por el calor. La segunda incidencia fue por un fallo en una tarjeta de relés, componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de señalización.

Ambas incidencias fueron resueltas y el Gobierno recordó que en la estación de Villanueva de Córdoba, al igual que para el resto de la red del ámbito Sur, se realiza el mantenimiento de las vías e instalaciones ferroviarias (electrificación, señalización y comunicaciones) mediante varios contratos de mantenimiento de infraestructura y vía, de instalaciones de electrificación, de instalaciones de seguridad y de control de vegetación.