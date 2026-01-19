Óscar Puente se apresura a autoexculparse ante la tragedia del AVE: «La vía está totalmente renovada»

El ministro de Fomento, Óscar Puente, se ha apresurado esta madrugada a autoexculparse ante la tragedia ocurrida en la línea de Alta Velocidad a su paso por Adamuz (Córdoba). Puente, que tardó cinco horas en comparecer para dar sus primeras explicaciones por el mortífero accidente de dos trenes, un Alvia –de la estatal Renfe– y un Iryo –sobre vías del estatal ADIF–. Ha sido poco antes de la una de la madrugada de este domingo cuando el ministro ha comparecido ante los medios de comunicación. Ha insistido –lo ha dicho varias veces– en decir que «la vía está totalmente renovada» y en calificar de «muy extraño» el accidente.

Aunque ha asegurado desconocer «las causas del descarrilamiento» a falta de la investigación técnica que se va a abrir, sí ha hecho especial hincapié en un argumento a favor del Ministerio de Fomento del que él es el máximo responsable.

«La vía está completamente renovada», ha insistido. «Se han invertido 700 millones de euros» en este trazado del AVE del que forma parte el tramo en el que se ha producido la tragedia. Y en el tramo concreto en el que ha tenido lugar el accidente «terminaron los cambios en el mes de mayo». Además, ha subrayado que en todas las líneas del AVE «hay un mantenimiento que se hace de manera periódica y constante».

Asimismo, ha calificado este mortífero accidente ferroviario de «tremendamente extraño». Ha destacado que ha tenido lugar «en una recta» y que «todos los expertos en materia ferroviaria que hemos podido consultar están tremendamente extrañados porque es muy raro, muy difícil de explicar en este momento».

También ha dicho que «accidentes [en la Alta Velocidad] hay pocos y ha habido muy pocos, otra cosa es que haya problemas de fiabilidad, de puntualidad, que nada tienen que ver con lo que ha ocurrido este domingo».

Óscar Puente ha explicado que «hay una comisión encargada de investigar accidentes y será la que deba determinar qué ha sucedido», al tiempo que ha enviado sus «condolencias» a las familias de los pasajeros fallecidos y el deseo de una «pronta recuperación de los heridos».