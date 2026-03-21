AEMET no lo esperaba, pero acaba de confirmarlo: el tiempo podría dar una sorpresa en Castilla y León este fin de semana

El tiempo podría dar una sorpresa en Castilla y León este fin de semana, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Es hora de conocer en primera persona ciertos cambios que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Esta primavera parece que va a tardar en venir o al menos, eso es lo que parece si tenemos en cuenta lo que llega.

Acaba de confirma la AEMET lo que nadie le esperaba. Estaremos a merced de una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que tocará empezar a ver llegar algunas situaciones del todo inesperadas que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la inestabilidad de días pasados en mente, podemos tener que afrontar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Un cambio que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Acaba de confirmarlo la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en confirmar lo que parece que llegará sin avisar, con algunas novedades que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días.

Será el momento de aprovechar al máximo ciertos detalles que hasta la fecha bo sabíamos. Un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más, con algunos detalles que pueden ser esenciales en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de poner en mente ciertos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Una de las zonas más afectadas este fin de semana por un temporal que puede cambiarlo todo es Castilla y León, un giro radical que hasta la fecha no sabíamos en estos días en los que realmente puede ser esencial. Este tiempo que tenemos por delante puede ser un giro radical que nos acompañará en estas próximas jornadas.

El tiempo podría dar una sorpresa en Castilla y León este fin de semana

Este fin de semana tendremos que prepararnos para lo que está por llegar, Castilla y León puede ser una de las comunidades que pueden darnos alguna que otra sorpresa en estos tiempos que corren. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que marcará la diferencia.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones ocasionales, sobre todo en zonas de montaña del sur y mitad occidental de la Cantábrica. Temperaturas con pocos cambios, aunque las máximas tenderán a subir más en el sureste. Heladas débiles y dispersas, en zonas de montaña. Viento flojo del este o variable».

Será mejor que preparemos el paraguas, para saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Para el resto de España, la situación no será mejor: «La borrasca Therese mantendrá un ambiente de inestabilidad en las islas Canarias y en el sur de la Península, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que, en las islas Canarias de mayor relieve se prevén abundantes, con intensidades fuertes e incluso localmente muy fuertes, especialmente en las vertientes oeste y sur, sin descartar que puedan ir acompañadas de tormenta y granizo. En la mitad sur de la Península, las precipitaciones serán en general de carácter ocasional, tendiendo a abrirse claros a lo largo del día. Cielos poco nubosos en general en el resto de la Península y en Baleares, con nubosidad baja matinal en el extremo norte y posibles precipitaciones débiles o moderadas en el nordeste de Cataluña al final del día. Es probable la formación de bancos de niebla matinales en el suroeste de la meseta norte y el este de la meseta sur. Las temperaturas máximas disminuirán en el extremo norte peninsular predominando los aumentos en el resto, sobre todo en el centro este peninsular. Pocos cambios en los archipiélagos. Mínimas en descenso en la Península y Baleares y con pocos cambios en Canarias. Son probables las heladas, débiles a puntualmente moderadas en zonas altas de los Pirineos y la Ibérica».

Siguiendo con la misma previsión: «En la Península habrá predominio de viento de componente norte, flojo en general en el interior, moderado del este en litorales del sur y del nordeste moderado con posibles intervalos fuertes en los litorales atlántico gallegos. Nordeste moderado al sur de Baleares y suroeste moderado al norte de este archipiélago. Cierzo moderado en el Ebro, con probables rachas muy fuertes al final del día en los prelitorales de Tarragona. En Canarias soplará viento del suroeste con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes, tendiendo a amainar. Precipitaciones abundantes en Canarias en las islas de mayor relieve, con intensidades fuertes e incluso localmente muy fuertes, sin descartar que puedan ir acompañadas de tormenta y granizo. Rachas muy fuertes en el prelitoral de Tarragona al final del día».