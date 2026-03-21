Hoy, 21 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con intervalos de nubes altas por la mañana, que darán paso a un cielo poco nuboso o despejado en la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas se mantendrán estables. El viento será flojo, variando de dirección a lo largo del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y ambiente cálido con brisas suaves

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con un manto de nubes que se asoma tímidamente. La temperatura mínima ronda los 7 grados, mientras que el viento sopla suave desde el oeste, aunque con algunas ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 21 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más fresca debido a la humedad que, en su punto más alto, se siente bastante cargada.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando las calles de la ciudad hasta que se esconda tras el horizonte a las 19:24. No se prevén lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco, aunque siempre hay margen para algún chubasco inesperado. Así que, si decides salir, no olvides disfrutar de las horas de luz que nos regala este día, mientras el viento sigue soplando con suavidad.

Nubes grises y lluvia persistente en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados y un cielo cubierto que invita a la precaución. A medida que avanza el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100%, lo que sugiere un panorama muy húmedo.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que apenas superarán los 14 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 7. La humedad, que alcanzará niveles del 100%, hará que el ambiente se sienta aún más pesado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las condiciones no invitan a salir sin protección.

Guecho: agradable día para pasear al aire libre

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:13. La temperatura mínima se sitúa en 8°C, pero la sensación térmica podría descender hasta los 7°C, lo que nos recuerda que la mañana será fresca. A medida que avanza la jornada, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una temperatura máxima de 17°C, aunque la humedad relativa, que puede llegar hasta el 85%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo antes de que el sol se ponga a las 19:25. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable abrigarse un poco. En resumen, será un día fresco y variable, perfecto para disfrutar del aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 18 grados. Aunque hay una leve brisa de viento, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y templado.

Es un momento ideal para pasear por las calles, disfrutar de un café al aire libre o realizar actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a aprovechar cada rincón y disfrutar de la jornada sin preocupaciones.

Cielos nublados y sol a la tarde en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente nublados y una temperatura fresca que ronda los 7 grados. El ambiente es tranquilo, ideal para disfrutar de un café en la terraza, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, se espera que el tiempo mejore, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde. Con el sol asomando entre las nubes, será un buen momento para salir a dar un paseo, así que no olvides tus gafas de sol.