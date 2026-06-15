Hoy en toda la provincia de Barcelona se espera un día mayormente poco nuboso, aunque con nubosidad en evolución a lo largo de la jornada. Por la tarde, podrían producirse chubascos acompañados de tormenta en los Pirineos, localmente intensos, junto a rachas de viento que podrán afectar a la depresión Central. Las temperaturas se mantendrán estables en el litoral y con ligeros descensos en otras zonas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 15 de junio

Barcelona: cielo despejado con brisa fresca

El día se presenta sereno en Barcelona, con un cielo que se despereza lentamente para mostrar una suave manta de nubes poco amenazadoras. La temperatura oscilará entre los 22 y 30 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a alcanzar los 30, particularmente durante las horas más cálidas de la tarde. A primera hora de la mañana, el viento soplará ligeramente, pero será en la tarde cuando una brisa más intensa se alce, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h.

Con la brisa fresca, transcurrirán las horas de luz, desde la salida del sol a las 6:17 hasta su despedida a las 21:26. Aunque el ambiente se sentirá algo cargado debido a una humedad que superará el 50%, no debemos preocuparnos por la lluvia, ya que las probabilidades de que el cielo se decida a liberar alguna gota son prácticamente nulas. Así, este día será propicio para disfrutar de paseos al aire libre, con un horizonte optimista que augura un final de jornada placentero.

L’ Hospitalet de Llobregat: viento fuerte y posible lluvia

Sopla un viento fuerte que trae consigo un aire de inestabilidad en L’ Hospitalet de Llobregat. Con el amanecer, un cielo variable se presenta, dejando entrever momentáneamente el sol, pero augurando lluvias que podrían asomarse en cualquier instante. A medida que transcurra la mañana, el termómetro rondará los 23 grados, mientras que la temperatura descenderá más tarde, tocando un máximo de 30 grados antes de que caiga la tarde.

La evolución del tiempo llevará a un contraste notable entre la frescura matutina y el calor de la tarde, donde la sensación térmica alcanzará los 30 grados. Se esperan ráfagas de viento de hasta 40 km/h y una humedad que podría resultar agobiante, alcanzando el 60%. Por todo ello, no está de más llevar un paraguas si se planea salir.

Día cálido con ráfagas de viento en Badalona

El día en Badalona comienza con un amanecer sereno, donde el cielo estará mayormente despejado y la temperatura rondará los 23 grados. Con una mínima de 21 grados y sin probabilidad de lluvia, se prevé una mañana agradable y fresca. A medida que transcurra la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 30 grados y aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, se sentirán ráfagas de viento de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más intensa.

Por la tarde y la noche, el viento seguirá presente, pero se espera que la temperatura se mantenga cálida, descendiendo suavemente a 26 grados. La humedad relativa se mantendrá entre un 30 y un 55 por ciento, lo que añadirá un ligero peso al ambiente. Con más de 15 horas de luz, gracias a la salida del sol a las 06:17 y su puesta a las 21:26, será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Ambiente tranquilo con nubes dispersas en Sabadell

El tiempo se presentará estable a lo largo del día, con algunas nubes dispersas pero sin grandes cambios. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 33 grados y se prevé una leve brisa desde el sureste que podría aportar frescura a la jornada. Aunque hay ligeras posibilidades de lluvia por la tarde, no será motivo de preocupación.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. Con un ambiente tranquilo, se puede aprovechar para compartir un rato en el parque o simplemente relajarse en una terraza.