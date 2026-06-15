Cielos poco nubosos y chubascos en Andalucía: Consulta la previsión de AEMET para hoy

En el conjunto del territorio andaluz, hoy 15 de junio de 2026, se prevé un día de cielos poco nubosos, aunque la evolución diurna podría traer chubascos en las sierras Béticas y en Sierra Morena por la tarde, incluso algunas tormentas aisladas. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas subirán en el litoral malagueño y el tercio occidental. Los vientos serán flojos, con intervalos moderados de poniente en la costa mediterránea.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 15 de junio

Cielo nublado y calor intenso por la tarde en Sevilla

El cielo de Sevilla se desperezará lento, adornado por un manto de nubes que en su mayoría será gris, pero sin amenaza de lluvia en las primeras horas del día. Con una temperatura que comenzará en los 18 grados, la sensación térmica se acercará a esos mismos valores, mientras el viento soplará suavemente desde el sureste a unos 10 km/h. La mañana avanzará con la promesa de un calor que se intensificará a medida que se acerque la tarde.

Ya por la tarde, el sol se mostrará con más fuerza, elevando el termómetro hasta los 34 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse aún más abrumadora. Con un 5% de probabilidad de chubascos en la noche, los sevillanos pueden disfrutar de un ambiente cálido, con una humedad relativa que podría hacer que el ambiente resulte algo pesado. La jornada, que comenzará con la salida del sol a las 07:02, se cerrará con un atardecer espectacular a las 21:46, brindando horas de luz para disfrutar de todo lo que la ciudad tiene que ofrecer.

Córdoba: nubes y lluvias acercándose con viento

Las primeras luces del día en Córdoba traen un aire fresco y una sensación de expectativa, con nubes que avanzan por el horizonte y un ligero soplo de viento que promete un cambio inminente. La mañana comenzará despejada, pero a medida que avance el día, se irá oscureciendo con la llegada de lluvias y un aumento en la intensidad del viento.

Por la tarde, el escenario cambia drásticamente: las probabilidades de lluvia alcanzan un 35%, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 32 grados y el viento podrá superar los 30 km/h con ráfagas que podrían sorprender. Con la humedad subiendo hasta el 100% en momentos, mejor llevar paraguas y abrigo para afrontar esta jornada de contrastes.

En Huelva, cielo nublado y brisa suave

Las condiciones de tiempo se presentan estables con cielo parcialmente nublado durante la mañana y una ligera variación en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados, con una suave brisa proveniente del sur que podría refrescar un poco el ambiente. Aunque no se espera lluvia, es posible que aparezcan algunas nubes pasajeras.

Una jornada propicia para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con un ambiente tranquilo. Aprovecha este tiempo templado para disfrutar de la ciudad y sus rincones.

Cielo claro y ambiente agradable en Cádiz

Esta jornada amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ofreciendo un respiro fresco en la oscuridad de la madrugada. A medida que la mañana avanza, las temperaturas irán subiendo hasta alcanzar una máxima de 24°C, con una sensación térmica que podría llegar a ese mismo nivel, proporcionando un ambiente agradable. La humedad relativa será elevada, rondando el 90%, lo que podría hacer que el día se sienta un poco pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá claro y la temperatura se mantendrá en torno a los 23°C, ideal para disfrutar del aire libre. Con una suave brisa proveniente del oeste a 15 km/h, el tiempo será perfecto para actividades al exterior antes de que el sol se ponga a las 21:44, ofreciéndonos más de 14 horas de luz. Sin probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada, es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza gaditana.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

Esta mañana, Jaén despierta bajo un cielo despejado, con temperaturas alrededor de 20 grados y una suave brisa que promete un ambiente agradable. A medida que avanzamos hacia la tarde, el sol brillará intensamente, elevando la temperatura hasta un máximo de 32 grados, pero la probabilidad de lluvia permanece muy baja, asegurando un día soleado.

Aprovecha la jornada para disfrutar al aire libre, pero no olvides llevar agua y protección solar, porque la sensación térmica puede alcanzar los 32 grados. Una vestimenta ligera será ideal para enfrentar el calor.

Cielo despejado y calor intenso en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la calma matutina. La temperatura mínima se situará en 21 °C, mientras que por la tarde el mercurio ascenderá hasta los 34 °C, con un ambiente cálido acompañado de un viento suave del sur que alcanzará los 10 km/h y ráfagas de hasta 25 km/h.

A medida que avance el día, la humedad relativa será alta, llegando al 70%, lo que podría generar cierta sensación de bochorno. Es recomendable llevar una botella de agua y protegerse del sol durante las horas más cálidas. Disfruten de este espléndido día que Málaga tiene para ofrecer.

Granada: aprovecha el sol brillante hoy

La mañana en Granada se presenta tranquila, con cielos despejados y temperaturas frescas alrededor de 16 grados. A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá agradable, con una máxima que alcanzará los 31 grados por la tarde. Aunque hay una ligera probabilidad de lluvias en la tarde-noche, es recomendable aprovechar el sol brillante. No olvides llevar contigo crema solar y una botella de agua para disfrutar al máximo de este día primaveral.

Almería: cielo despejado y posibles chubascos

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas alrededor de 22°C. A medida que avance el día, el mercurio subirá hasta los 28°C, con algunas nubes que se asomarán en la tarde y una ligera probabilidad de lluvias por la noche.

Se prevé un viento del suroeste soplando a 20 km/h, que podría intensificarse con ráfagas de hasta 8 km/h. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día se preparen para un cambio en el cielo, ya que la tarde podría traer algún chubasco ocasional.