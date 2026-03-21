Ni sol ni lluvia: los expertos avisan del extraño escenario meteorológico que se espera en Cataluña este fin de semana

Los expertos avisan del extraño escenario meteorológico que se espera en Cataluña, este fin de semana, ni sol ni lluvia. Llega la primavera y con ella esperaríamos una estabilidad y un sol que quizás nos cuesta de ver, en especial en estos días en los que necesitamos empezar a ver el fin de estas lluvias que en estos meses han batido récords. Por lo que, tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden ser significativos.

Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas. Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar un giro radical que hasta el momento pensábamos que no teníamos. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Este fin de semana todo puede cambiar en un segundo con la mirada puesta a unos mapas del tiempo que la AEMET se encarga de explicar. Este aviso del tiempo puede poner los pelos de punta.

Ni lluvia ni sol

Este fin de semana va a ser uno de esos plenamente primaverales en Cataluña, tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, deberemos tener en mente una serie de situaciones que, pueden cambiarnos para siempre.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que nos esperaría. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo esenciales. En estos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más, de un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es momento de conocer qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle contará. Estaremos a merced de una serie de situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que puede convertirse en el que marcará estos días de primavera que empezamos a disfrutar.

Es hora de aprovechar al máximo una serie de elementos que pueden ser esenciales y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver de una forma muy directa.

Un extraño escenario meteorológico nos espera en Cataluña

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, lo que nos está esperando es un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que realmente puede convertirse en la llegada de un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso en cara norte del Pirineo y el cuadrante nordeste a partir del mediodía, con precipitaciones débiles en cara norte del Pirineo y chubascos dispersos en el nordeste. Cota de nieve a 1200-1600 m. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso en el Pirineo occidental y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo variable, tendiendo al mediodía a suroeste moderado en el litoral y oeste flojo a moderado en la mitad occidental, girando a componente norte en el litoral a últimas horas».

Lo que espera al resto del país quizás no será tan distinto: «La borrasca Therese dejará una situación de inestabilidad en las islas Canarias, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, tormentas ocasionales y posible granizo. Se prevén acumulados significativos con intensidades fuertes, incluso localmente muy fuertes, en las islas de mayor relieve, sobre todo en su vertiente suroeste; los acumulados serán menores en las islas más orientales. Nevará en cotas altas de las islas por encima de 2000-2400m. En menor medida, Therese también afectará a la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles o moderadas, en forma de chubasco, en la mitad sur peninsular, Ceuta, Melilla y sistema Central que, con baja probabilidad, podrían afectar ocasionalmente a otros puntos, salvo en Baleares, el extremo nordeste y en el Cantábrico, donde habrá cielos poco nubosos o con intervalos. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, meseta sur y zonas de Alborán, predominando los ascensos en el resto de la Península, sobre todo en el oeste. Mínimas en general con pocos cambios o ligeros descensos, sobre todo en el noroeste, Cantábrico y litorales del sureste, y ligeros ascensos puntuales en el cuadrante nordeste. Pocos cambios térmicos en las islas. Habrá heladas débiles en el Pirineo y en la Ibérica».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones fuertes con acumulados significativos en Canarias, pudiendo ser localmente muy fuertes y acompañadas de tormentas. Asimismo, probables acumulados significativos de nieve en zonas altas de las cumbres de las islas y rachas muy fuertes de viento del suroeste».